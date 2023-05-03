Режут на металлолом: что осталось от "Азовстали" в Мариуполе

Оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь, в том числе один из крупнейших металлургических комбинатов "Азовсталь". Главная цель врага – порезать его на металлолом.

Об этом в эфире 24 Канала сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он добавил, что комбинат фактически был отдан в качестве контрибуции так называемому губернатору Ленинградской области Беглову.

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Режут на металлолом и обустраивают базу

Андрющенко отметил, что оккупанты одновременно пытаются совершить два взаимоисключающих действия. С одной стороны – расчистить часть территории завода и восстановить въезды в большие хранилища, чтобы использовать их в качестве логистических баз.

"Если скрыть там технику, то ее сложно будет достать. Если они в свое время не достали ФАБами наших, то и нам достать их будет очень сложно. Не все проходит гладко. К работе привлечено очень много саперов и там постоянно кто-то подрывается насмерть. Россияне любят отправлять туда ДНРовцев. До 5 – 7 оккупантов в неделю "поют" вместе с Кобзоном. Таким образом "Азовсталь" мстит", – отметил он.

С другой стороны, россияне просто режут "Азовсталь" на металлолом, назвал другой спектр советник мэра Мариуполя. Гражданские оккупанты понимают, что надо быстрее действовать, а военные делают что-то свое. Властвует полная анархия.

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