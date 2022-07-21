Что означает "решающая фаза войны" от главы Пентагона: объяснение Жданова

Глава Минобороны США Ллойд Остин считает, что сейчас наступила "решающая фаза войны" в Украине, поэтому коллективная поддержка стран Запада жизненно важна Киеву.

Впрочем, корректнее перевести это заявление Пентагона как "определяющая стадия". Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что это значит. Ситуацию на фронте он прокомментировал 24 каналу.

О чем говорится Боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, – министр обороны США

По его словам, сегодня началось "соревнование" между Украиной и россией – кто первым подготовит резерв.

Либо мы сформируем группировку войск для проведения контрнаступления с помощью наших западных партнеров, либо россия накопит резервы и мы получим новую волну наступления со стороны страны-агрессора,

– сказал Жданов.

По его мнению, в этом и состоит "определяющая стадия", о которой говорили в минобороны США.

Уже есть крайняя дата

"Я так понимаю, дата готовности к наступлению с обеих сторон – это вторая половина августа. Кто первый будет иметь готовые резервы, тот выиграет эту "гонку" и сможет первым начать наступление", – добавил Жданов.

Решающий этап – Жданов назвал дату готовности обеих сторон к наступлению: смотрите видео

Боевые действия в Украине сейчас на решающей стадии – Ллойд