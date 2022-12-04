"Гарантии безопасности" – старый российский нарратив: в ISW проанализировали заявление Макрона

Недавно Эммануэль Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности России. Если Владимир Путин согласится на переговоры по прекращению войны в Украине.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что "требование России в отношении "гарантий безопасности" является частью большей российской информационной операции, в которой НАТО изображается как провокатор вторжения в Украину".

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Заявление Макрона – часть российской информационной операции

Там также считают, что "гарантии безопасности", которые Украина, НАТО и остальная Европа примут от России после неспровоцированной и жестокой войны, могут быть более подходящей темой для разговора западных лидеров, планирующих переговоры с Москвой.

В своем интервью 3 декабря Макрон заявил, что Западу следует подумать, как относиться к "гарантиям безопасности" для России. Он также отметил, что это возможно только после того, как Владимир Путин согласится на решение.

Макрон заявил, что подготовка будущей архитектуры безопасности означает, что одним из важных вопросов, которые Европа должна решить, является: "Как всегда говорил президент Путин, страх, что НАТО приближается к его двери, и развертывание вооружений, которые могут угрожать России".

Арахамия отреагировал на слова Макрона

Народный депутат Украины и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ответил на скандальное заявление Макрона. Он подчеркнул, что Украина готова обеспечить России гарантию безопасности. Для этого Москве достаточно:

покинуть территорию нашей страны;

выплатить репарации;

наказать всех военных преступников;

добровольно сдать ядерное оружие.

Макрон хочет позвонить Путину

Накануне Макрон заявил, что снова хочет позвонить Владимиру Путину. Макрон заявил, что в этот раз хочет поговорить о ситуации на ЗАЭС. В то же время французский лидер хочет выйти на связь с Рафаэлем Гросси – руководителем МАГАТЭ.

Перед телефонным разговором с российским диктатором президент Франции поговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским.