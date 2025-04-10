Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. К слову, 9 апреля Владимир Зеленский заявил, что Киев готов купить у США большой пакет оружия.

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Какое оружие Украина готова покупать у США

Политический стиль администрации 47-го президента США прагматичный. Украина понимает, что такое прагматизм и готова к другим форматам сотрудничества. Учитывая интенсивность и масштаб этой войны, понятно, что США не смогут постоянно передавать соответствующие объемы оружия бесплатно.

Советник председателя ОПУ отметил, что Украина готова покупать вооружение, которые есть только, например, в Штатах. Прежде всего речь идет о ЗРК Patriot и других системах противоракетной обороны, которых надо больше.

Украине нужны дополнительные 5 – 12 систем Patriot, которые будут активно работать против баллистики,

– отметил Подоляк.

Также он пояснил, что соглашение о редкоземельных ресурсах и покупка вооружения это два параллельных процесса, но они дополняют друг друга. Ведь если интересы крупных американских компаний будут представлены в Украине, то они будут заинтересованы в том, чтобы этот регион был стабильным и безопасным.

Соглашение по полезным ископаемым, по словам советника председателя ОПУ, это о стратегическом экономическом партнерстве, которое должно быть построено в ряде отраслей Украины. Сейчас переговорные площадки работают и Украина активно продвигает свои позиции по этому соглашению. Соединенные Штаты настаивают на своих позициях.