Про це 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. До слова, 9 квітня Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий купити у США великий пакет зброї.

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Яку зброю Україна готова купувати у США

Політичний стиль адміністрації 47-го президента США прагматичний. Україна розуміє, що таке прагматизм й готова до інших форматів співпраці. Враховуючи інтенсивність та масштаб цієї війни, зрозуміло, що США не зможуть постійно передавати відповідні обсяги зброї безплатно.

Радник голови ОПУ наголосив, що Україна готова купувати озброєння, які є тільки, наприклад, у Штатах. Насамперед йдеться про ЗРК Patriot та інші системи протиракетної оборони, яких треба більше.

Україні потрібні додаткові 5 – 12 систем Patriot, які активно працюватимуть проти балістики,

– зауважив Подоляк.

Також він пояснив, що угода про рідкісноземельні ресурси та купівля озброєння це два паралельні процеси, але вони доповнюють один одного. Адже якщо інтереси великих американських компаній будуть представлені в Україні, то вони будуть зацікавлені в тому, щоб цей регіон був стабільним та безпечним.

Угода щодо корисних копалин, зі слів радника голови ОПУ, це про стратегічне економічне партнерство, яке має бути побудоване в низці галузей України. Зараз переговорні майданчики працюють й Україна активно просуває свої позиції щодо цієї угоди. Сполучені Штати наполягають на своїх позиціях.