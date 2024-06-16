Заявления Путина о мире имели целью сбить с толку Саммит мира, – ISW

Российский лидер Владимир Путин озвучил свои требования по "мирным" переговорам с Украиной за день до начала Глобального саммита мира. В ISW проанализировали, какова цель последних заявлений Путина о мире.

Об этом говорится в материале аналитиков ISW от 15 июня.

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Путин хотел подорвать поддержку Украины странами Запада перед Саммитом мира

Саммит должен был способствовать диалогу для достижения справедливого мира на основе Устава ООН и международного права. Однако, по мнению аналитиков, иформационная операция Путина, целью которой было саботировать саммит, "частично преуспела" – вместо того, чтобы "заручиться международной поддержкой Украины и привлечь широкое международное сообщество к прекращению войны", участники через манипуляции диктатора переориентировали международный диалог на то, что в саммите не участвует Россия.

В Институте изучения войны отметили, что российский лидер Владимир Путин специально озвучил свои требования по "мирным" переговорам с Украиной за день до начала Глобального саммита мира, чтобы подорвать поддержку Западом законных требований Украины к России и отвлечь внимание от задачи построения международного консенсуса в вопросе наказания России за агрессию.

"Повторно сформулированные Путиным предпосылки для "мирных" переговоров включали признание незаконной аннексии Россией оккупированных и контролируемых Украиной территорий и согласие Украины на демилитаризацию, "денацификацию" (свержение нынешнего украинского правительства и его замену пророссийскими ставленниками) и согласие Украины отказаться от попыток присоединиться к любым внешним блокам безопасности каким-либо внешним блокам безопасности – те же требования, которые он выдвигал перед началом полномасштабного вторжения в 2022 году и которые он постоянно повторял в течение войны", – пишут эксперты.

По их словам, "заявление Путина о том, что он открыт к любым "переговорам", которые не основываются на том, что фактически является безоговорочной капитуляцией Украины, по своей сути вводит в заблуждение".

Специалисты ISW считают, что заявления Путина о его якобы "готовности к переговорам" таким образом переориентировали международный дискурс, чтобы осветить, как Путина, который не заинтересован в соблюдении принципов Устава ООН в своей захватнической войне в Украине, не пригласили на конференцию.

Как реагируют западные лидеры на "мирные" планы главы Кремля

В пуликации аналитики также добавили, что несколько западных официальных лиц признали, что Россия пыталась сорвать цель саммита и сосредоточить свои разговоры на отсутствии России. В частности, вице-президент США Камала Харрис заявила, что "мирное" предложение Путина от 14 июня было не призывом к переговорам, а призывом "к капитуляции (Украины)". Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Россия должна быть привлечена к мирному процессу на "определенном этапе", хотя признал, что Путин не заинтересован в переговорах "на данный момент" и, вероятно, обнародовал "смешное мирное предложение" 14 июня.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "мира в Украине невозможно достичь без привлечения России", но отметил, что Россия отвергла все коллективные призывы к миру. Заместитель представителя США по особым политическим вопросам в ООН (ООН) Роберт Вуд во время заседания Совета Безопасности ООН 14 июня заявил, что решение России созвать СБ ООН за день до саммита было попыткой отвлечь внимание международного сообщества от саммита и отвлечь мир от войны России в Украине.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также считает, что Россия пыталась сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии, потому что чувствует угрозу от обсуждения основополагающих принципов международного права. Об этом он сказал в выступлении на пленарном заседании саммита 15 июня.

Так, британский премьер констатировал, что Россия, в отличие от участников саммита, не заинтересована в реальном мире, а Путин "инициировал длительную дипломатическую кампанию против этого саммита, приказывая странам, чтобы они не приезжали".

Что говорят в России

Специалисты Института изучения войны отметили, что рупоры Кремля усилили текущие российские информационные операции, направленные на дальнейшую дискредитацию и срыв Глобального саммита мира 15 июня.

В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков раскритиковал "неконструктивную" реакцию Запада на ультиматумы Путина от 14 июня и заявил, что Кремль надеется, что кто-то проведет "более конструктивный" мирный саммит позже.

В публикации также указали высказывания спикера МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что Запад должен обсудить ультиматумы Путина от 14 июня, если он хочет мира в Украине и "спасти мир".

А вот председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что мирный саммит не имеет смысла после ультиматумов Путина, и подтвердил постоянные российские нарративы, направленные на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского как легитимного президента Украины и участника переговорного процесса.

В отчете говорится, что ISW продолжает оценивать и наблюдать, что российские официальные лица обычно имитируют заинтересованность в переговорах в критические моменты войны, чтобы влиять на принятие решений на Западе и в рамках своих усилий, направленных на получение от Запада превентивных уступок в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Любые усилия Запада, направленные на принуждение Украины к переговорам с Россией до того, как Россия откажется от своих геноцидных и империалистических амбиций в Украине, почти наверняка не приведут к долговременному решению конфликта, а лишь предоставят Путину дополнительное время на дальнейшую оптимизацию и подготовку российской военной машины к будущему вторжению,

– добавляют аналитики.