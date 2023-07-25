Главное возмездие впереди, – ГУР о важности "хлопка" в Москве и жалости вражеской ПВО

Россия не способна защитить свое небо, несмотря на все попытки и показательные размещения ПВО на зданиях ведомств. Последний "хлопок" в Москве - этому яркий пример. И "чрезвычайных событий" в России будет становиться все больше. А главная расплата за ракетные обстрелы украинских городов еще впереди.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, падение дронов в российской столице – это показатель развала имиджа России как "сверхдержавы".

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Мир увидел, что в центр российской столицы, в центр этого поселения на болотах, что-то долетает. И речь идет о той территории, где размещены важные, с точки зрения безопасности, пункты и места для оккупантов, связанные со спецслужбами, с сектором безопасности и со многими другими вещами,

– отметил Юсов.

Представитель разведки подчеркнул, что это свидетельствует о том, что в Кремле не могут ни защитить, ни контролировать "хлопок". Ведь понятно, что она проделала немалый путь.

Россия не является сверхдержавой – миф развенчан

По его словам, это также показатель и деградированной системы противовоздушной обороны, не способной адекватно реагировать на вызовы.

"Хлопок" в Москве раз развеял миф относительно России как сверхдержавы. Представить себе подобную ситуацию в отношении Китая, например, Соединенных Штатов Америки вряд ли представляется возможным,

– подчеркнул Юсов.

Но отметил, что это именно Путин довел собственную страну и столицу страны до этой ситуации: "когда хлопок там уже не первый, не второй и точно не последний".

"Пропускали и будут пропускать дальше"

Разведчик также отметил истерическую реакцию самих россиян на "хлопок" в Москве.

"Есть другое измерение реакции. Реакция простых рядовых московитов — жителей этого самого поселения. И среди них наблюдаются и панические настроения. И среди них, в частности, и среди иностранцев появляется все большее понимание, что это не случайность, что это закономерности", – считает Юсов.

Обратите внимание! В ГУР МО отметили, что для кадровых российских военных эта ситуация не стала таким шоком, потому что они понимали, что пропускали раньше.

По словам Юсова, попытки россиян усилить противовоздушную оборону не дадут желаемых результатов.