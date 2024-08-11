Есть один важный результат: каковы последствия действий в Курской области

Уже сейчас можно говорить о важном результате для Украины от действий в Курской области. Наши партнеры увидели, что слова Владимира Путина об эскалации – блеф. Когда диктатор проводил Совбез, у него на столе было несколько симметричных ответов, которые он должен был бы применить из-за этой чрезвычайной ситуации в России.

Говорится о всеобщей мобилизации, введении военного положения и обращение к ОДКБ за помощью, поскольку все подпадает под соответствующий устав. Однако, как рассказал 24 Каналу исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов, Путин ничего из этого не сделал, кроме вербальных угроз в сторону Украины. Он не готов к эскалации.

Интересно Заговорили о переговорах с преемником Путина: в Бундестаге поразили заявлением на фоне событий в России

Какие задачи выполнил "прорыв" Курской области

Леонов вспомнил первое мероприятие Российского добровольческого корпуса на территорию Белгородщины. Тогда был большой скандал из-за того, что они действовали со стрелковым оружием Бельгии. Сейчас же, наоборот, видим совершенно противоположную ситуацию. США и Германия заявили, что применение западного оружия на территории России не нарушает никаких условий.

Здесь есть еще один важный момент. К эскалации не готовы друзья Путина, молчат: Китай, КНДР и Иран. Если бы были готовы, они бы всячески поощряли Россию на какие-то серьезные движения, однако этого нет. И здесь понятно, почему не было обращения в ОДКБ, потому что это был бы последний день существования организации, никто бы не пришел на помощь российскому диктатору.

Смотрите также Россияне перебрасывают новые войска в Курскую область: в "Атэш" рассказали детали

То, что Путин не ввел военное положение и не объявил всеобщую мобилизацию, говорит о том, что ни российская экономика не готова к таким испытаниям, ни россияне, которые пришли к консенсусу: кто-то воюет за деньги, кто-то отстранился от войны. Сейчас враждебное общество видит, что не все хорошо, что война пришла на территорию России.

"Киев за три дня", "СВО" и другие пропагандистские нарративы разрушаются. Как минимум, эти задачи рейд уже выполнил,

– констатировал Александр Леонов.

Где расположена Курская область: смотрите на карте