Несколько ключевых знаков: что уже показал рейд на Курщину для всего мира

События в Курской области России продемонстрировали реализацию одной из составляющих военного искусства – эффекта неожиданности, а также возможность того, что война, которую Россия развязала против Украины, теперь перешла и на российскую территорию.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Александр Антонюк, напомнив, что и "поход" Пригожина показал, что вся разрекламированная мощь России – фейк. Оказалось, что внутри России не все так хорошо, уже некоторые российские граждане понимают, что власть их не способна защитить.

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Когда можно будет говорить о переговорах с Россией

По мнению политолога, боевые действия на Курщине будут длиться до тех пор, пока продолжается война на территории Украины. Он отметил, если в дальнейшем удастся расширить фронт на территории России, это может стать первопричиной в будущем возвращаться к такой теме, как переговоры.

Пока война происходит в Украине, говорить о переговорах с Россией не придется и мы этот месседж пытаемся донести западным партнерам. Потому что Россия по состоянию на сегодня готова садиться за стол переговоров только для того, чтобы подписать с Украиной ее капитуляцию,

– озвучил Антонюк.

Он уверен, если граждане России начнут хотя бы на уровне приграничья чувствовать все "прелести" войны, это спровоцирует изменение определенных социальных настроений внутри страны-агрессора.

После событий на Курщине стираются красные линии

Политолог отметил, что от красных линий уже начали отказываться и российские пропагандисты, а это один из ключевых знаков. Он напомнил угрозы Медведева в 2022 году, якобы, если ударить по Крыму, то будет армагеддон в ответ, однако сейчас заместитель председателя совбеза России о ядерном оружии в своих заявлениях даже не упоминает.

"И политический истеблишмент на Западе будет вынужден сейчас переосмыслить многие вещи. Раньше у него был страх, чтобы не разбудить русского медведя, чтобы тот не начал эскалацию, теперь уже должно дойти и даже до Ангелы Меркель, что она также находилась в бутафорских иллюзиях", – подытожил Антонюк.