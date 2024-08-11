На цьому в розмові з 24 Каналом наголосив політолог Олександр Антонюк, нагадавши, що й "похід" Пригожина показав, що вся та розрекламована потужність Росії – фейк. Виявилося, що всередині Росії не все так добре, вже деякі російські громадяни розуміють, що влада їх не здатна захистити.

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Коли можна буде говорити про перемовини з Росією

На думку політолога, бойові дії на Курщині будуть тривати до того часу, поки продовжується війна на території України. Він зауважив, якщо надалі вдасться розширити фронт на території Росії, це може стати першопричиною в майбутньому повертатися до такої теми, як переговори.

Допоки війна відбувається в Україні, говорити про перемовини з Росією не доведеться і ми цей меседж намагаємося донести західним партнерам. Бо Росія станом на сьогодні готова сідати за стіл переговорів тільки для того, щоб підписати з Україною її капітуляцію,

– озвучив Антонюк.

Він впевнений, якщо громадяни Росії почнуть хоча б на рівні прикордоння відчувати всі "принади" війни, це спровокує зміну певних соціальних настроїв всередині країни-агресорки.

Після подій на Курщині стираються червоні лінії

Політолог зазначив, що від червоних ліній вже почали відмовлятися й російські пропагандисти, а це один з ключових знаків. Він нагадав погрози Медведєва у 2022 році, буцімто, якщо вдарити по Криму, то буде армагеддон у відповідь, однак зараз заступник голови радбезу Росії про ядерну зброю у своїх заявах навіть не згадує.

"Та й політичний істеблішмент на Заході буде змушений зараз переосмислити багато речей. Раніше в нього був страх, аби не розбудити російського ведмедя, щоб той не почав ескалацію, тепер вже має дійти й навіть до Ангели Меркель, що вона також перебувала у бутафорних ілюзіях", – підсумував Антонюк.