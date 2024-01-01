В эфире 24 Канала военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил такие потери врага.
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Потери техники у россиян
По его словам, когда в нашем информационном пространстве появляются цифры, где коэффициенты потерь 1 к 10, 1 к 12 – не нужно удивляться. Так и есть. Россияне очень многое теряют. Они теряют технику, личный состав в очень больших коэффициентах.
Почему еще один смысл содержать такой плацдарм? Это полигоны для утилизации российского военного потенциала, причем в очень хороших коэффициентах. Такие коэффициенты невозможны при нашем наступлении,
– подчеркнул Роман Свитан.
Он отметил, что в таких направлениях, как Авдеевка, нужно выполнять нашу основную задачу – уничтожать армию врага. Ведь противных по каким-то причинам, иногда политические, информационные попадает в "капкан" и не может выйти.
"То есть теперь они будут биться в Авдеевку до последнего россиянина, пока последний россиянин не разобьет лоб о наш рубеж ", – объяснил военный эксперт.
Приблизительно так должны выполняться боевые действия. Особенно в зимний период, когда двигаться очень сложно. У нас сейчас есть несколько плацдармов. Это Авдеевка, район Бахмута, район Купянска и Кременной.
В ближайшее время снова пойдут дожди. Они "похоронят" те 400 "коробок", которые мы подвели в районе той же Авдеевки. Они в донецких черноземах будут "похоронены". Загрузить по сам верх,
– заявил Свитан.
В основном нам помогает погода. Это верный, грамотный расчет нашего Генштаба. Этот русский наступательный потенциал отодвинут в худшую для наступления часть года – зиму.
В каком состоянии русская элитная армия
Роман Свитан отметил, что от элиты российского десанта остались только шапки-ушанки и тельняшки. Все. Те частично мобилизованные или контрактники, которые сейчас заходят, очень далеки от профессионализма.
Чтобы подготовить толкового десантника, нужно 4 – 5 лет. Все рассказывают, что через 2 – 3 месяца будет "большая" десантура. Нет, это будет "пушечное мясо",
– объяснил военный эксперт.
Реальный десант готовится в серьезных военных училищах как минимум с годовым боевым слаженством. Есть, как минимум, до 5 лет. Поэтому то, что они собрали, поставили, одели на них тельняшки – это совсем не десант.
По словам военного эксперта, первые элитные подготовленные российские части были уничтожены еще в 2014 году. Первые полки Псковского десанта были ликвидированы нашими "Точками-У" под Донецком, когда они заходили.
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