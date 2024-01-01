В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив такі втрати ворога.

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Втрати техніки у росіян

За його словами, коли у нашому інформаційному просторі з'являються цифри, де коефіцієнти втрат 1 до 10, 1 до 12, – не потрібно дивуватись. Так воно і є. Росіяни дуже багато втрачають. Вони втрачають техніку, особовий склад у дуже великих коефіцієнтах.

Чому є ще один сенс утримувати такий плацдарм? Це полігони для утилізації російського військового потенціалу, причому у дуже гарних коефіцієнтах. Такі коефіцієнти неможливі при нашому наступі,

– наголосив Роман Світан.

Він зазначив, що на таких напрямках, як Авдіївка, потрібно виконувати наше основне завдання – знищувати армію ворога. Адже противних через якісь причини, іноді політичні, інформаційні потрапляє в "капкан" та не може вийти.

"Тобто тепер вони будуть битись в Авдіївку до останнього росіянина, поки останній росіянин не розіб'є лоба об наш рубіж", – пояснив військовий експерт.

Приблизно так повинні виконуватись бойові дії. Особливо у зимовий період, коли рухатись дуже складно. У нас зараз є кілька таких плацдармів. Це Авдіївка, район Бахмута, район Куп'янська та Кремінної.

Найближчим часом знову підуть дощі. Вони "поховають" ті 400 "коробок", які ми підбили у районі тої ж Авдіївки. Вони у донецьких чорноземах будуть "поховані". Загрузнуть по сам верх,

– заявив Світан.

Здебільшого нам допомагає погода. Це правильний, грамотний розрахунок нашого Генштабу. Цей російський наступальний потенціал відсунути у гіршу для наступу частину року – зиму.

В якому стані російська елітна армія

Роман Світан зазначив, що від еліти російського десанту залишилися тільки шапки-вушанки та тільники. Все. Ті частково мобілізовані чи контрактники, які зараз заходять, дуже далеке від професіоналізму.

Щоб підготувати толкового десантника, потрібно 4 – 5 років. Усі розповідають, що за 2 – 3 місяці буде "велика" десантура. Ні, це буде "гарматне м'ясо",

– пояснив військовий експерт.

Реальний десант готується у серйозних військових училищах, як мінімум, з річним бойовим злагодженням. Тобто, як мінімум, до 5 років. Тому те, що вони зібрали, поставили, одягнули на них тільники – це зовсім не десант.

За словами військового експерта, перші елітні дійсно підготовлені російські частини були знищені ще у 2014 році. Перші полки Псковського десанту були ліквідовані нашими "Точками-У" під Донецьком, коли вони заходили.

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