Украина будет преобладать, – военный эксперт назвал самолет, который существенно изменит ситуацию в небе
Защищенность воздушного пространства сегодня одна из самых актуальных проблем для Украины. Однако решить ее вполне реалистично, и это можно сделать максимально быстро.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его мнению, Украина получает преимущество в небе, если западные страны найдут возможность предоставить нам самолет F-16.
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Реалистичный план
По его мнению, нужно пересадить на самолет F-16 украинских летчиков, имеющих опыт работы на самолетах МИГ.
F-16 это тоже устаревший самолет, но он очень прост и одновременно был бы эффективен против россиян,
– подчеркнул Нарожный.
Он считает, что украинские военные могли использовать ракеты Hellfire и HARM, ведь они и сейчас находятся на вооружении в ВСУ, но используются с самолетами МИГ.
"Если бы нам предоставили достаточное количество F-16 (от 100 самолетов), мы бы властвовали в воздухе и легко сбивали все более или менее современные российские истребители и штурмовики", – отмечает эксперт.
По его мнению, для западных стран абсолютно реалистично снять со своих складов такое количество самолетов и передать нам.Обратите внимание! В НАТО рассматривают передачу Украине современных истребителей F-16. По мнению адмирала ВМС США в отставке Джеймса Ставридиса, с сухопутной войной в пользу Украины и жестокой воздушной войной в пользу России Западу следует увеличить помощь Украине со стороны воздушной войны в конфликте.
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Военная помощь Украине: важное
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