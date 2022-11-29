Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. На його думку, Україна отримує перевагу в небі, якщо західні країни знайдуть можливість надати нам літаки F-16.
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Реалістичний план
На його думку, потрібно пересадити на літак F-16 українських льотчиків, які мають досвід роботи на літаках МІГ.
F-16 це теж застарілий літак, але він дуже простий і водночас був би ефективним проти росіян,
– наголосив Нарожний.
Він вважає, що українські військові могли використовувати ракети Hellfire та HARM, адже вони і зараз є на озброєнні у ЗСУ, але використовуються з літаками МІГ.
"Якби нам надали достатню кількість F-16 (від 100 літаків), ми б панували в повітрі й легко збивали всі більш-менш сучасні російські винищувачі та штурмовики", – наголошує експерт.
На його думку, для західних країн абсолютно реалістично зняти зі своїх складів таку кількість літаків і передати нам.
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Військова допомога Україні: важливе
- Україна постійно говорить світу, яка техніка та зброя потрібна ЗСУ для успішної роботи. Повітряні сили як ніхто інший дуже потребують потужного озброєння, щоб захистити небо над нашою країною. Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що Україна наразі залежна від західного озброєння, від їхніх артилерійських систем та танків. Також нам потрібні такі літаки як F-15 та F-16.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, заявив, що німецька система IRIS-T показала надзвичайно високу ефективність в Україні: дев'ять із десяти ракет система IRIS-T змогла знешкодити. До того ж Олаф Шольц напередодні запевнив, що Німеччина готова передати Україні ще три обіцяні системи якомога швидше.
- В уряді та Конгресі США побоюються, що військова допомога Україні нібито посилює відставання у постачаннях озброєнь Тайваню на 18,7 мільярда. Законодавці та урядовці, знайомі з цим питанням, вважають, що потік озброєнь США до України нібито "йде всупереч довгостроковій прихильності американської стратегії щодо Тайваню", яка передбачає допомогу острову в захисті від можливого вторгнення Китаю.
- Німеччина виступає проти закриття неба над Україною, але засуджує російські атаки. Країна не змінила позицію і після трагедії 15 листопада у Польщі, коли від ракет загинули 2 людини. Представник пресслужби федерального уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що закривати небо над Україною ризиковано для НАТО.