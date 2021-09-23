Что-то пошло не так, – военный эксперт о проваленных учениях "Запад-2021"
Источник:24 канал
Совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2021" закончили на сутки быстрее, чем планировали. Причиной этому может быть то, что событие не достигло своей главной цели.
Такое мнение в эфире проекта "Стратегия победы" Олега Климчука на 24 канале озвучил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что в 2021 году военные учения были не такими яркими как раньше.
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"Сейчас не совсем стоит волноваться, по сравнению с 2017 годом. В учениях "Запад-2021" заранее что-то пошло не так", – акцентировал Жданов.
Что изменилось в проведении "Запад-2021"
Эксперт отметил, что прежде всего, в 4 раза сократили количество российских войск, которым разрешили зайти на территорию Беларуси. По сути, допустили лишь один полк.
Задействовали лишь штабы противовоздушных и военно-воздушных сил. Показательные выступления остальных Россия вынуждена была перенести вглубь своей страны.
Речь идет о проведении этапов отработок с боевой стрельбой на полигонах. Их россияне провели в Воронежской области.
Масштаб развертывания учений также был существенно меньше. Если в 2017 году "Запад" проводили на всех 7 полигонах Беларуси, то в 2021 году – только те, которые в пределах Брестской области.
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Россия также пыталась представить военные учения "Запад-2021" как международные. Однако в предоставленном перечне стран не было ни одной, принимавшей в них участие.
Иностранные военнослужащие прибыли в страну с другой целью и не пересекались с коллегами на учениях. Поэтому "Запад-2021" – это событие чисто российско-белорусское, которое не достигло своей главной цели.
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Военные учения "Запад-2021": последние новости
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- В то же время Служба безопасности на Волыни провела антитеррористические учения в приграничных с Беларусью районах. Украинцы противостояли мнимым диверсантам, которые "хотели взорвать" Ровенскую АЭС.