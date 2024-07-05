Быстро и без лишней мороки: 4 аппетитных рецепта для отдыха на природе

Лето – прекрасная пора для теплого отдыха с близкими на природе. А чтобы посиделки под открытым небом были еще ярче, несомненно, нужно позаботиться о вкусной еде.

Свежие овощи, фрукты и, конечно, мясо станут украшением любого стола. Но чтобы сполна насладиться отдыхом, стоит подобрать рецепты, с которыми выбранные ингредиенты превратятся в аппетитное блюдо быстро и без лишних усилий, отмечает 24 Канал.

Стоит попробовать Совершенные блюда для вкусного лета: уникальная подборка рецептов с куриными голенями

Курятина – идеальный выбор для барбекю

Куриное мясо – это выбор номер один для многих любителей барбекю. Нежный вкус, легкость в приготовлении и безграничное количество рецептов делают курятину идеальным вариантом для гриля. Она предоставляет множество возможностей для кулинарных экспериментов – от сочных окорочков и голеней до крылышек с хрустящей кожицей.

Курятина прекрасно сочетается с различными соусами и специями, что позволяет каждый раз создавать уникальные блюда. И главное – с ней не нужно тратить много времени на подготовительные моменты. Особенно, если выбирать продукцию ТМ "Наша Ряба Аппетитная".

"Аппетитная" сделала все за вас – бренд предлагает свежемаринованные голени, крылышки, шашлык и колбаски, которые уже готовы к приготовлению. Надо только открыть упаковку и положить курятину на мангал, гриль или решетку и подождать 20 минут. Ап – и вкусное блюдо готово!

Продукция бренда поражает не только простотой приготовления, но и разнообразием маринадов: апельсиновый, горчично-медовый, томат и базилик и многие другие. Все они не просто раскрывают вкус курятины, но и выигрышно сочетаются с салатами и гарнирами на любой вкус. А как приготовить и с чем подать свеженькие крылышки, голени, шашлык и колбаски – делимся в пошаговых рецептах.

Грилированные крылышки в горчично-медовом маринаде с легким салатом

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4



Крылышки – любимое блюдо миллионов / Фото Shutterstock

– 1 упаковка крылышек в горчично-медовом маринаде от бренда "Аппетитная" – 3 томата;– 2 огурца;– 150 граммов микса салатов;– 1 синий лук;– петрушка по вкусу;– соль, перец, оливковое масло по вкусу.

Приготовление:

Откройте упаковку крылышек и выложите их на решетку или гриль. Жарьте над раскаленными углями ориентировочно 20 минут, периодически переворачивая. Тем временем хорошо помойте все овощи и зелень. Томаты и огурцы порежьте произвольными кусочками, а лук – тонкими полукольцами. Петрушку измельчите. Положите в миску томаты, огурцы, микс салатов, лук и петрушку. Добавьте соль, перец по вкусу, заправьте маслом и хорошо перемешайте. Подавайте готовые крылышки вместе с салатом.

Голени в апельсиновом маринаде с овощами-гриль

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4



Запеките голени и овощи вместе / Фото Shutterstock

– 1 упаковка голеней в апельсиновом маринаде от бренда "Аппетитная" – 3 томата;– 500 граммов молодого картофеля;– 300 граммов шампиньонов;– 2 столовые ложки майонеза;– соль, перец по вкусу;– 1 чайная ложка лимонного сока;– 1 зубчик чеснока.

Приготовление:

Помойте шампиньоны. Более крупные грибы разрежьте пополам. Выложите в пакет с застежкой или миску. Смешайте чайную ложку лимонного сока, 2 столовые ложки майонеза, соль, измельченный чеснок и лимонный сок. Залейте шампиньоны маринадом и перемешайте. Оставьте немного промариноваться. Тем временем хорошо помойте и почистите молодой картофель. Нарежьте кружочками, посыпьте солью, перцем и перемешайте. Голени в горчично-медовом маринаде выложите на гриль или решетку. Рядом разложите овощи. Жарьте голени над раскаленными углями примерно 20 минут, а овощи – 15, периодически переворачивая. Подавайте со свежими томатами и зеленью.

Куриный шашлык с овощами на гриле

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4



Курятина придаст особый вкус овощам / Фото Shutterstock

Приготовление:

Помойте и почистите овощи. Цуккини и лук нарежьте кольцами, а перец – кусочками. Посыпьте солью, перцем, полейте маслом и перемешайте. На шпажки или шампуры нанизывайте шашлык, чередуя мясо с луком, цуккини и перцем. Если используете деревянные шпажки, накануне замочите их в воде хотя бы на 2 часа. Запекайте над раскаленными углями на мангале ориентировочно 10 минут, периодически переворачивая.

Куриный шашлык от бренда "Аппетитная" идеально сочетается с различными овощами и грибами. А потому список ингредиентов, чередующихся с мясом, можно заменить на свой вкус.

Бурито с грилированными колбасками

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 5



Бурито просто готовить и удобно есть / Фото Shutterstock

– 1 упаковка колбасок "Барбекю" от бренда "Аппетитная" – 1 болгарский перец;– 1 луковица;– 1 огурец;– 5 листьев пекинской капусты или салата;– 5 лавашей;– 4 столовые ложки чесночного соуса.

Приготовление:

Выложите колбаски на гриль и жарьте над раскаленными углями примерно 15 минут, периодически переворачивая. Тем временем помойте овощи. Капусту нарежьте крупными квадратами, перец – тонкой соломкой, огурцы – кружочками, а лук – тонкими полукольцами. Лаваш смажьте чесночным соусом, выложите капусту, колбаску, перец, лук и кружочки огурца. Заверните буррито в конверт и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!