Швидко та без зайвої мороки: 4 апетитні рецепти для відпочинку на природі

Свіжі овочі, фрукти й, звісно, м'ясо стануть окрасою будь-якого столу. Та щоб сповна насолодитися відпочинком, варто підібрати рецепти, з якими обрані інгредієнти перетворяться на апетитну страву швидко та без зайвих зусиль, зазначає 24 Канал.

Варто спробувати Досконалі страви для смачного літа: унікальна добірка рецептів з курячими гомілками

Курятина – ідеальний вибір для барбекю

Куряче м'ясо – це вибір номер один для багатьох любителів барбекю. Ніжний смак, легкість у приготуванні та безмежна кількість рецептів роблять курятину ідеальним варіантом для гриля. Вона надає безліч можливостей для кулінарних експериментів – від соковитих стегенець та гомілок до крилець з хрусткою шкіркою.

Курятина чудово поєднується з різними соусами та спеціями, що дозволяє щоразу створювати унікальні страви. І головне – з нею не потрібно витрачати багато часу на підготовчі моменти. Особливо, якщо обирати продукцію ТМ "Наша Ряба Апетитна".

"Апетитна" зробила все за вас – бренд пропонує свіжомариновані гомілки, крильця, шашлик та ковбаски, які вже готові до приготування. Треба лише відкрити упаковку і покласти курятину на мангал, гриль чи решітку та зачекати 20 хвилин. Ап – і смачна страва готова!

Продукція бренду вражає не лише простотою приготування, але й різномаїттям маринадів: апельсиновий, гірчично-медовий, томат і базилік та багато інших. Усі вони не просто розкривають смак курятини, але й виграшно поєднуються з салатами та гарнірами на будь-який смак. А як приготувати та з чим подати свіженькі крильця, гомілки, шашлик та ковбаски – ділимось у покрокових рецептах.

Грильовані крильця в гірчично-медовому маринаді з легким салатом

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4



Крильця – улюблена страва мільйонів / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 1 упаковка крилець у гірчично-медовому маринаді від бренду "Апетитна";

– 3 томати;

– 2 огірки;

– 150 грамів міксу салатів;

– 1 синя цибуля;

– петрушка до смаку;

– сіль, перець, оливкова олія до смаку.

Приготування:

Відкрийте упаковку крилець та викладіть їх на решітку чи гриль. Смажте над розпеченим вугіллям орієнтовно 20 хвилин, періодично перевертаючи. Тим часом добре помийте всі овочі та зелень. Томати та огірки поріжте довільними шматочками, а цибулю – тонкими півкільцями. Петрушку подрібніть. Покладіть у миску томати, огірки, мікс салатів, цибулю та петрушку. Додайте сіль, перець до смаку, заправте олією і добре перемішайте. Подавайте готові крильця разом із салатом.

Гомілки в апельсиновому маринаді з овочами-гриль

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4



Запечіть гомілки та овочі разом / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 1 упаковка гомілок в апельсиновому маринаді від бренду "Апетитна";

– 3 томати;

– 500 грамів молодої картоплі;

– 300 грамів печериць;

– 2 столові ложки майонезу;

– сіль, перець до смаку;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 1 зубчик часнику.

Приготування:

Помийте печериці. Більші гриби розріжте навпіл. Викладіть у пакет із застібкою або миску. Змішайте чайну ложку лимонного соку, 2 столові ложки майонезу, сіль, подрібнений часник та лимонний сік. Залийте печериці маринадом та перемішайте. Залиште трохи промаринуватися. Тим часом добре помийте та почистьте молоду картоплю. Наріжте кружальцями, посипте сіллю, перцем і перемішайте. Гомілки в гірчично-медовому маринаді викладіть на гриль чи решітку. Поруч розкладіть овочі. Смажте гомілки над розпеченим вугіллям приблизно 20 хвилин, а овочі – 15, періодично перевертаючи. Подавайте зі свіжими томатами та зеленню.

Курячий шашлик з овочами на грилі

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4



Курятина надасть особливого смаку овочам / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 1 упаковка шашлику "Томат та базилік" від бренду "Апетитна";

– 1 цукіні або кабачок;

– 1 солодкий перець;

– 1 цибулина;

– сіль, перець, олія до смаку.

Приготування:

Помийте та почистьте овочі. Цукіні та цибулю наріжте кільцями, а перець – шматочками. Посипте сіллю, перцем, полийте олією та перемішайте. На шпажки або шампури нанизуйте шашлик, чергуючи м'ясо з цибулею, цукіні та перцем. Якщо використовуєте дерев'яні шпажки, напередодні замочіть їх у воді хоча б на 2 години. Запікайте над розпеченим вугіллям на мангалі орієнтовно 10 хвилин, періодично перевертаючи.

Курячий шашлик від бренду "Апетитна" ідеально поєднується з різними овочами та грибами. А тому список інгредієнтів, що чергуються з м'ясом, можна замінити на свій смак.

Буріто з грильованими ковбасками

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 5



Буріто просто готувати та зручно їсти / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 1 упаковка ковбасок "Барбекю" від бренду "Апетитна";

– 1 болгарський перець;

– 1 цибулина;

– 1 огірок;

– 5 листків пекінської капусти чи салату;

– 5 лавашів;

– 4 столові ложки часникового соусу.

Приготування:

Викладіть ковбаски на гриль і смажте над розпеченим вугіллям приблизно 15 хвилин, періодично перевертаючи. Тим часом помийте овочі. Капусту наріжте великими квадратами, перець – тонкою соломкою, огірки – кружальцями, а цибулю – тонкими півкільцями. Лаваш змажте часниковим соусом, викладіть капусту, ковбаску, перець, цибулю і кружальця огірка. Загорніть буріто в конверт і відразу подавайте до столу.

Смачного!

Слідкувати за смачними новинками бренду так само легко, як і готувати. Підпишіться на сторінки "Апетитної" в інстаграмі та фейсбуці, щоб не пропускати цікаві рецепти, конкурси та розіграші.