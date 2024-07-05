Швидко та без зайвої мороки: 4 апетитні рецепти для відпочинку на природі

Свіжі овочі, фрукти й, звісно, м'ясо стануть окрасою будь-якого столу. Та щоб сповна насолодитися відпочинком, варто підібрати рецепти, з якими обрані інгредієнти перетворяться на апетитну страву швидко та без зайвих зусиль, зазначає 24 Канал.
Варто спробувати Досконалі страви для смачного літа: унікальна добірка рецептів з курячими гомілками
Курятина – ідеальний вибір для барбекю
Куряче м'ясо – це вибір номер один для багатьох любителів барбекю. Ніжний смак, легкість у приготуванні та безмежна кількість рецептів роблять курятину ідеальним варіантом для гриля. Вона надає безліч можливостей для кулінарних експериментів – від соковитих стегенець та гомілок до крилець з хрусткою шкіркою.
Курятина чудово поєднується з різними соусами та спеціями, що дозволяє щоразу створювати унікальні страви. І головне – з нею не потрібно витрачати багато часу на підготовчі моменти. Особливо, якщо обирати продукцію ТМ "Наша Ряба Апетитна".
"Апетитна" зробила все за вас – бренд пропонує свіжомариновані гомілки, крильця, шашлик та ковбаски, які вже готові до приготування. Треба лише відкрити упаковку і покласти курятину на мангал, гриль чи решітку та зачекати 20 хвилин. Ап – і смачна страва готова!
Продукція бренду вражає не лише простотою приготування, але й різномаїттям маринадів: апельсиновий, гірчично-медовий, томат і базилік та багато інших. Усі вони не просто розкривають смак курятини, але й виграшно поєднуються з салатами та гарнірами на будь-який смак. А як приготувати та з чим подати свіженькі крильця, гомілки, шашлик та ковбаски – ділимось у покрокових рецептах.
Грильовані крильця в гірчично-медовому маринаді з легким салатом
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Крильця – улюблена страва мільйонів / Фото Shutterstock
Приготування:
- Відкрийте упаковку крилець та викладіть їх на решітку чи гриль. Смажте над розпеченим вугіллям орієнтовно 20 хвилин, періодично перевертаючи.
- Тим часом добре помийте всі овочі та зелень. Томати та огірки поріжте довільними шматочками, а цибулю – тонкими півкільцями. Петрушку подрібніть.
- Покладіть у миску томати, огірки, мікс салатів, цибулю та петрушку. Додайте сіль, перець до смаку, заправте олією і добре перемішайте.
- Подавайте готові крильця разом із салатом.
Гомілки в апельсиновому маринаді з овочами-гриль
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Запечіть гомілки та овочі разом / Фото Shutterstock
Приготування:
- Помийте печериці. Більші гриби розріжте навпіл. Викладіть у пакет із застібкою або миску.
- Змішайте чайну ложку лимонного соку, 2 столові ложки майонезу, сіль, подрібнений часник та лимонний сік. Залийте печериці маринадом та перемішайте. Залиште трохи промаринуватися.
- Тим часом добре помийте та почистьте молоду картоплю. Наріжте кружальцями, посипте сіллю, перцем і перемішайте.
- Гомілки в гірчично-медовому маринаді викладіть на гриль чи решітку. Поруч розкладіть овочі.
- Смажте гомілки над розпеченим вугіллям приблизно 20 хвилин, а овочі – 15, періодично перевертаючи. Подавайте зі свіжими томатами та зеленню.
Курячий шашлик з овочами на грилі
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Курятина надасть особливого смаку овочам / Фото Shutterstock
Приготування:
- Помийте та почистьте овочі. Цукіні та цибулю наріжте кільцями, а перець – шматочками. Посипте сіллю, перцем, полийте олією та перемішайте.
- На шпажки або шампури нанизуйте шашлик, чергуючи м'ясо з цибулею, цукіні та перцем. Якщо використовуєте дерев'яні шпажки, напередодні замочіть їх у воді хоча б на 2 години.
- Запікайте над розпеченим вугіллям на мангалі орієнтовно 10 хвилин, періодично перевертаючи.
Курячий шашлик від бренду "Апетитна" ідеально поєднується з різними овочами та грибами. А тому список інгредієнтів, що чергуються з м'ясом, можна замінити на свій смак.
Буріто з грильованими ковбасками
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 5
Буріто просто готувати та зручно їсти / Фото Shutterstock
Приготування:
- Викладіть ковбаски на гриль і смажте над розпеченим вугіллям приблизно 15 хвилин, періодично перевертаючи.
- Тим часом помийте овочі. Капусту наріжте великими квадратами, перець – тонкою соломкою, огірки – кружальцями, а цибулю – тонкими півкільцями.
- Лаваш змажте часниковим соусом, викладіть капусту, ковбаску, перець, цибулю і кружальця огірка.
- Загорніть буріто в конверт і відразу подавайте до столу.
Смачного!