Так, постепенно Россия выбывает из глобального бизнес и финансового процесса, и это приведет к ее окончательной изоляции. Больше об этом, или США против вступления Украины в НАТО и почему Орбан изменил риторику – читайте в эксклюзивном интервью 24 Канала с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком.

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Напомним, что в первой части интервью мы рассказывали, что зафиксируют на Саммите мира в Швейцарии и что за "новый" мирный план придумал Китай. Детали – читайте по ссылке.

О системах ПВО для Украины

G7 уже позади. США и Украина подписали десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности. Оно содержит 9 статей и предусматривает принципы сотрудничества в сфере обороны и безопасности как в военное время, так и в мирное. Джо Байден сообщил странам, которые ожидают поставки ПВО, что надо подождать. В то же время Польша не хочет передавать Украине уже пообещанную американскую ПВО, которая стояла на ее территории.

Думаю, что это надо обсуждать не в публичном пространстве. Не понимаю, почему эти заявления были сделаны. Я говорю не о нас сейчас, а вообще. Это все вопрос дискуссий. Это вопрос партнерских или союзнических отношений между государствами, в том числе и Украины. Их следует решать с учетом приоритетности. Я понимаю Польшу, потому что в ее воздушное пространство также залетали российские ракеты; понимаю все ракетные опасности, которые они (поляки – 24 Канал) анализируют.

Однако приоритетность... Россия атакует каждую ночь украинскую гражданскую и критическую инфраструктуру определенным количеством ракет и дронов. Нам нужны системы, которые работают против баллистики. Patriot и SAMP/T – это две системы, которые четко могут отработать по "Кинжалам" и "Искандерам".

Это важно, потому что Россия, маскируя, например, синхронизированный удар, использует дроны для отвлечения внимания, или перенасыщения систем противоракетной обороны; использует крылатые ракеты, которые надо сбивать различными системами противоракетной обороны.

Затем страна-агрессор наносит удары "Кинжалами" или баллистикой, а против этого работают только Patriot и SAMP/T. Поэтому их надо больше в Украине, чтобы было меньше разрушений гражданской и критической инфраструктуры. Но это вопрос внутренних дискуссий.

Как соглашения по безопасности повлияют на нейтральные страны

Относительно G7. Мне нравятся все те решения, которые приняли, в том числе и соглашения по безопасности. По моему мнению, это прообраз переформатирования контура безопасности альянса НАТО. Понятно, это нужно, если такие войны могут возникать.

Нужно знать, какое количество оружия мы должны использовать потом для работы по ключевым целям, например, вражеской стране. Также какие государства и какие виды оружия могут предоставлять, потому что во время войны такой интенсивности ни одна страна самостоятельно не сможет изготавливать моментально необходимый объем снарядов, дальнобойных ракет, систем ПВО, или противоракет.

Соглашения по безопасности с различными странами практически являются таким сигнальным прообразом новейшей, будущей системы безопасности, куда будут входить все демократические страны. Все страны Евросоюза и Украина, как неотъемлемая часть Европы.

Это неплохо с точки зрения того, что ожидать завтра; с точки зрения использования тех или иных инструментов ведения боевых действий; с точки зрения понимания срока. То есть, это 10-летний договор, и ты точно понимаешь, что будет через год, через два, через пять, через десять.

Кроме того, это символично. G7 четко фиксирует свою конкретную позицию по России, там уже были решения по замороженным активам, санкционной политике и по решению о военной поддержке Украины. То есть, понятно, что Украина должна иметь оружие, а Россия должна потерять возможность финансировать войну. Это два ключевых тезиса, которые будут эффективно влиять на другие страны, особенно страны нейтрального лагеря.



Украина и США подписали соглашение по безопасности / Офис Президента

Что приведет к окончательной изоляции России

Украине дадут кредит на 50 миллиардов, который будет подкрепляться российскими активами? Почему кредит, а не сразу российские активы? Мы же пришли к тому, что Россия должна заплатить за войну, которую она начала в Украине.

Это так же как с поставками оружия. Сначала Javelin, потом HIMARS. Так же как разрешения на удары по территории оккупированного Крыма или удары по России – сначала категорически "нет", а потом безусловно "да". Все немножко медленно, но все эти решения являются объективными, они постепенные. Так же с замороженными активами. Напомню, заморозили 380 миллиардов. Я считаю, что это минимальная сумма, потому что суверенных активов у России больше, они же все вывозили.

Первым шагом было использовать проценты. Это 3 – 7 миллиардов евро ежегодно, чтобы использовать их на поддержку Украины через Фонд мира для закупки, например, амуниции. Сегодня второй шаг – давать большие средства, ведь партнеры понимают, что эти 50 миллиардов евро в год или проценты по кредиту можно будет скомпенсировать активами России. Это символично, потому что означает, что эти активы России точно не вернут.

Третий шаг – предоставить все эти 380 миллиардов, потому что это важно с учетом годового объема финансирования войны России. Она тратит 120 – 150 миллиардов непосредственно на войну. Надо, чтобы Украина имела паритетную сумму денег. Нам важно не только иметь деньги для закупки оружия, но еще и на восстановление инфраструктуры. Россия в этой войне уничтожает инфраструктуру: не только энергетическую, социальную инфраструктуру – она разрушает экономические процессы в Украине. Это все надо скомпенсировать. Это уже следующий шаг.

Мне очень нравится, потому что они (партнеры Украины – 24 Канал) идут от первого, второго шага. Было бы лучше, если бы быстрее, но это политическое решение, которое фиксирует следующее:

Россия эти активы точно не получит;

эти активы должны компенсировать все, что Россия разрушает;

получить эти активы должна Украина в любом формате.

Это хорошие политические решения, которые влияют не только на Россию, Украину или европейские страны, но и на страны Глобального Юга и нейтральные. Россия постепенно, к сожалению, не так быстро, как мы с вами хотели бы, но выходит из глобального бизнесового и финансового процессов. И это приведет к окончательной ее изоляции.

Действительно ли США против вступления Украины в НАТО

Говорят, что соглашение с США это шаг к членству Украины в НАТО. Однако еще несколько недель назад Джо Байден говорил, что не поддерживает такое.

Безусловно, это шаг к НАТО. Это шаг для абсолютной субъектности Украины с военной точки зрения. Она уже де-факто является членом НАТО, ведь мы тотально используем натовский стандарт по обучению, управлению и оружию.

Давайте о заявлениях, чтобы здесь было понятно – это глобальный политический и компромиссный процесс. В США желают работать в этом компромиссном поле, не провоцировать своими заявлениями российскую агрессию. Это остаточно еще есть. И они (в США – 24 Канал), мол, никогда не были за "НАТОвизацию" Украины или вообще постсоветского пространства. Это, по их мнению, должно было бы уменьшить агрессивный потенциал России.

Но это не так, НАТО не является причиной войны. Причиной войны является внутренняя ненависть России к Украине и попытка компенсировать свою никчемность благодаря этой якобы "священной" войне, то есть эскалации. Это совсем другие мотивации. Здесь нет разницы Евросоюз или НАТО. Не это причина войны.

Но не все еще, к сожалению, в политических глобальных элитах понимают, что Россия не сможет существовать никак иначе, кроме как в войне. Поэтому эти заявления США достаточно осторожны. Они и дальше корректны, но все будет выглядеть так: Украина полностью будет перенастроена на натовские стандарты, а все соглашения четко фиксировать, что Украина является неотъемлемой частью общей натовской архитектуры безопасности. После этого надо получить справедливый финал в этой войне. Мы с вами понимаем, каким он должен быть.

Далее переформатирование глобальных контуров безопасности. Нет России как агрессивного блока – нет и альянса, куда входит Иран и Северная Корея, потому что это все посыплется как только Россия упадет. Мы увидим много трансформаций на разных континентах. И в этот момент НАТО будет иметь совсем другой вид. Никто уже не будет ставить вопрос, должна ли быть там Украина, или, например, другие страны постсоветского пространства.

Почему Орбан резко изменил риторику в отношении Украины

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что не будет мешать НАТО помогать Украине. Что это за кардинальное изменение позиции?

Прежде всего Венгрия все же является неотъемлемой частью Европы. Она понимает, что ее будущее гораздо перспективнее в Европе. Будапешт сегодня имеет много сигналов от других стран, что они могут приостановить право голоса Венгрии, или возможность ветировать что-то и тому подобное. Это существенно будет ограничивать функционал и европейские перспективы страны. Нет смысла размениваться на какие-то там призрачные отношения с Россией, которая является страной-агрессором. Это даже для Венгрии очевидно.

Украина должна продолжать работать с Венгрией, несмотря на то, что публично говорится. Ведь Будапешт все же сотрудничает с Киевом, в частности, в сфере энергетики, поставки импортного света. Венгрия принимает в этом участие и все равно голосует за европейские решения, которые по крайней мере в секторе экономики выгодны для Украины.



Орбан заявил, что не будет препятствовать помощи НАТО Украине / Getty Images

Также Венгрия голосует в Европарламенте. Количество мандатов партии Орбана "Фидес" уменьшилось, и это говорит о том, что все же в Европе есть понимание, что или мы все вместе (страны ЕС – 24 Канал) имеем определенные договоренности и ценности, которых придерживаемся, потому что мы коллективный орган, или вы (Венгрия – 24 Канал) постепенно будете терять влияние даже в Европарламенте.

Кроме того, не забывайте о появлении в Венгрии перспективного, мощного, оппозиционного движения Петера Мадьяра, который альтернативно говорит совсем другие вещи. Он как раз таки говорит о европейских вещах. Я понимаю, что еще рано говорить о том, что это может быть соответствующая "драка" на внутренних парламентских выборах. Однако это уже совсем другая конфигурация политического процесса в Венгрии.

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Я вернусь к ключевому тезису – Венгрия является неотъемлемой частью Европы. Она это прекрасно понимает, поэтому с ней надо работать, несмотря на влияния российской пропаганды.

Как Аргентина может помочь Украине в войне

Аргентина присоединилась к формату "Рамштайн". Мы знаем, что в "Рамштайн" есть определенные распределения. Одни страны занимаются ПВО, другие – снарядами, еще другие – истребителями F-16 и так далее. В чем Аргентина может себя лучше всего проявить?

Там не то что есть распределение к какому объединению страна хочет присоединиться – есть потребности Украины. Сегодня есть три насущные потребности: ПВО, снаряды и дальнобойные ракеты.

Аргентина может помогать с противовоздушной обороной, в частности с авиационной компонентой. Мы же когда говорим ПВО, это не только противоракетные системы, но и авиация. В общем к любому из этих направлений можно приобщиться.

Армения "кинула" Россию

Армения заявила, что намерена выйти из Организации договора о коллективной безопасности, а также, что больше не поедет в Беларусь пока там будет править самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Если забегать вперед, где дальше мы можем увидеть Армению? Может ли она присоединиться к "Рамштайн"?

Пока в Беларуси Александр Лукашенко, то туда вообще нет смысла ездить. Нет субъектности в этой стране, а заявления Лукашенко действительно оскорбляют любого. Я понимаю, что он ни на что не влияет, и поэтому хочет компенсировать свою никчемность оскорблениями в адрес важных государств.

Относительно ОДКБ – это мертвая институция. Она никогда не работала, Россия ее создала для того, чтобы раздуться и сказать, мол, смотрите, мы сравнимы с НАТО, отстроили Варшавский договор и так далее. Но Россия – это циничная страна, которая все строит только для того, чтобы иметь влияние, доминирование, контролировать что-то и решать исключительно свои вопросы. Если вопрос надо решить для кого-то другого, то Москва не будет делать этого, поэтому ОДКБ точно умрет.

К тому же как только у России будут появляться проблемы по линии фронта в Украине, будут начинаться тактические поражения, тогда мы будем видеть ускорение всех процессов. СНГ будет распадаться, ведь это несравнимые страны, они вообще в других измерениях находятся. Я имею в виду, например, азиатские страны, которые больше ориентируются на Китай. Так же ОДКБ.

Никому не нужны институты, которые не работают. Армяне об этом публично говорят, учитывая тяжелую ситуацию, в которой они сегодня находятся, а Россия брала на себя определенные гарантии.

Увидим ли мы армян в каких-то институтах, не только в клубе "Рамштайн", но и в других? На сегодня армяне пытаются вести активную дискуссию с Европейским Союзом, Соединенными Штатами. Я думаю, что у них все получится достаточно хорошо, это перспективные страны.

Я считаю, что все страны, кроме России, и даже Беларусь, но без Александра Лукашенко, очень перспективные и могут занять свое место в новом распределении влияния в Европейском Союзе. Им надо туда идти, там есть гарантия того, что ты можешь быть тем, кем ты хочешь быть и быть свободным, чего никогда не будет с Кремлем. Россия – это концентрационный, фильтрационный лагерь.