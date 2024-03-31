Национально-освободительное движение в республиках приведет к развалу России. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Режим создает условия для распада России

Игорь Яковенко отметил, что Ингушетия – это самая бедная республика в России. Там очень тяжелая ситуация. Время от времени там возникают различные протесты, которые склонны перерасти в вооруженное сопротивление. Поэтому Кремль пытается раздавить это сопротивление.

Таким образом путинский режим только порождает национально-освободительное движение, которое действует во многих национальных республиках России. Пока время до того, чтобы все это вспыхнуло, не пришло. Но впоследствии протесты точно будут разворачиваться с новой силой. Например, в результате военного поражения России.

У меня нет никаких сомнений, что национально-освободительное движение в республиках Кавказа, Татарстане, Башкортостане, Бурятии, Туве, Якутии вспыхнет. Россия просто разлетится на отдельные регионы, государства. А сейчас режим сам создает для этого предпосылки, устраивая ксенофобию,

– сказал оппозиционер.

Кроме того, Россию ждут ситуацию, когда даже местные силовики будут отказываться подавить восстание народов.

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