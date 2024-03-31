Національно-визвольний рух у республіках призведе до розвалу Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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Режим створює умови для розпаду Росії
Ігор Яковенко зазначив, що Інгушетія – це найбідніша республіка у Росії. Там дуже важка ситуація. Час від часу там виникають різні протести, які схильні перерости у збройний спротив. Тому Кремль намагається розчавити цей спротив.
У такий спосіб путінський режим лише породжує національно-визвольний рух, який діє у багатьох національних республіках Росії. Поки час до того, щоб усе це спалахнуло, не прийшов. Але згодом протести точно будуть розвертатись з новою силою. Наприклад, у результаті військової поразки Росії.
У мене нема жодних сумнівів, що національно-визвольний рух у республіках Кавказу, Татарстані, Башкортостані, Бурятії, Туві, Якутії спалахне. Росія просто розлетиться на окремі регіони, держави. А зараз режим сам створює для цього передумови, влаштовуючи ксенофобію,
– сказав опозиціонер.
Крім того, Росію чекають ситуацію, коли навіть місцеві силовики відмовлятимуться придушити повстання народів.
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