Національно-визвольний рух у республіках призведе до розвалу Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

Дивіться також Джихад режиму Путіна: хто такі ІДІЛ-К, чому влаштували масову страту росіян і як діятимуть далі

Режим створює умови для розпаду Росії

Ігор Яковенко зазначив, що Інгушетія – це найбідніша республіка у Росії. Там дуже важка ситуація. Час від часу там виникають різні протести, які схильні перерости у збройний спротив. Тому Кремль намагається розчавити цей спротив.

У такий спосіб путінський режим лише породжує національно-визвольний рух, який діє у багатьох національних республіках Росії. Поки час до того, щоб усе це спалахнуло, не прийшов. Але згодом протести точно будуть розвертатись з новою силою. Наприклад, у результаті військової поразки Росії.

У мене нема жодних сумнівів, що національно-визвольний рух у республіках Кавказу, Татарстані, Башкортостані, Бурятії, Туві, Якутії спалахне. Росія просто розлетиться на окремі регіони, держави. А зараз режим сам створює для цього передумови, влаштовуючи ксенофобію,

– сказав опозиціонер.

Крім того, Росію чекають ситуацію, коли навіть місцеві силовики відмовлятимуться придушити повстання народів.

Останні новини Росії