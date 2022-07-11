Поражены командные пункты артбригады и росгвардии: что происходило на Юге 10 июля

Бойцы ВСУ 10 июля нанесли авиационный удар по скоплению российских оккупантов в Херсонской области. Защитники уничтожили личный состав вражеских войск и кучу их техники.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что российские оккупанты держатся за рубежи обороны. Они не продвигаются по суше и не имеют возможности создавать новые ударные группировки.

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ВСУ уничтожают оккупантов на Юге

Украинские военные держат захватчиков в постоянном напряжении из-за неожиданного применения различных средств воздействия. Наши бойцы 10 июля, контролируя ситуацию на суше, с помощью пары штурмовиков нанесли удар по скоплению россиян в Херсонской области.

Они поразили командно-наблюдательный пункт вражеской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт росгвардии, который накануне атаковали. ️В настоящее время подтвержденные потери врагов составляют:

38 оккупантов,

4 гаубицы "Мста-Б",

переносной зенитно-ракетный комплекс,

5️ единиц автомобильной техники.

Кроме этого, защитники испепелили на Херсонщине еще 2 российских склада боеприпасов.

С начала полномасштабной войны бойцы ВСУ ликвидировали более 37 тысяч захватчиков . Кроме этого, россия потеряла 1641 танк, 3823 боевых бронированных машин, 217 самолетов, 188 вертолетов и много другой техники.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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В Черном море стало меньше вражеских БДК

В штормовом Черном море уменьшилось до двух количество больших десантных кораблей россии. В то же время 2 вражеских ракетных корабля продолжают дежурить с 16 "Калибрами" на борту.

Поэтому защитники призвали всех украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и помнить о коварстве россиян и надежности сил обороны.

Переходите в укрытие при наличии воздушной угрозы, проверяйте информацию на правдивость, не распространяйте данные о наших подразделениях, их перемещении, действии и прочем без согласования с военным командованием,

– говорится в сообщении.

В ОК "Юг" подытожили, что сила украинцев – в единстве.

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