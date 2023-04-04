Бахмут мы можем держать еще долго, – военный о несбыточных мечтах врага

В Бахмуте каждый день продолжаются жестокие уличные бои. Враг захватил почти весь частный сектор, но воевать среди многоэтажек для него большая проблема.

Об этом 24 Каналу рассказал боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко. Он объяснил, что враг не может заехать танками в районы с многоэтажками. Там из каждого окна украинские защитники могут обстрелять из РПГ российскую технику.

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Ресурсы оккупантов ограничены

В Бахмуте оккупанты не имеют ресурсов разрушить многоэтажные дома, как они это сделали в Марьинке или Мариуполе.

Сейчас у них есть ограниченные возможности по использованию крупной артиллерии – гаубиц большого калибра, пушек. Поэтому у них нет возможности превратить в пепел эти дома в центре города,

– заметил боец батальона "Свобода".

Россияне опасаются заходить в промзоны города танковой частью, которая находится в городе, и это мешает им успешно продвигаться.



Что мечтают захватить оккупанты в Бахмуте: смотрите видео

Как заметил Лысенко, оккупанты мечтают сфоткаться у самолета в центре города, там, где есть надпись "Бахмут – это Украина", и показать, что они взяли город.



"Бахмут мы можем держать еще очень долго, но все ожидают, когда мы наконец-то пойдем в атаку и освободим дальше города. В частности, ставший нам родным Лисичанск. А потом Донецк, Луганск и все, населенные пункты, принадлежащие украинцам", – подчеркнул Ярослав Лысенко.

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