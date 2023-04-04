Бахмут мы можем держать еще долго, – военный о несбыточных мечтах врага
В Бахмуте каждый день продолжаются жестокие уличные бои. Враг захватил почти весь частный сектор, но воевать среди многоэтажек для него большая проблема.
Об этом 24 Каналу рассказал боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко. Он объяснил, что враг не может заехать танками в районы с многоэтажками. Там из каждого окна украинские защитники могут обстрелять из РПГ российскую технику.
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Ресурсы оккупантов ограничены
В Бахмуте оккупанты не имеют ресурсов разрушить многоэтажные дома, как они это сделали в Марьинке или Мариуполе.
Сейчас у них есть ограниченные возможности по использованию крупной артиллерии – гаубиц большого калибра, пушек. Поэтому у них нет возможности превратить в пепел эти дома в центре города,
– заметил боец батальона "Свобода".
Россияне опасаются заходить в промзоны города танковой частью, которая находится в городе, и это мешает им успешно продвигаться.
Что мечтают захватить оккупанты в Бахмуте: смотрите видео
Как заметил Лысенко, оккупанты мечтают сфоткаться у самолета в центре города, там, где есть надпись "Бахмут – это Украина", и показать, что они взяли город.
"Бахмут мы можем держать еще очень долго, но все ожидают, когда мы наконец-то пойдем в атаку и освободим дальше города. В частности, ставший нам родным Лисичанск. А потом Донецк, Луганск и все, населенные пункты, принадлежащие украинцам", – подчеркнул Ярослав Лысенко.
Враг несет тяжелые потери в Бахмуте
- Издание WSJ сообщает, что россияне в Бахмуте испытывают мощное давление. Число их артиллерийских снарядов уменьшается с каждым днем, а из-за существенных потерь живой силы российская армия нуждается в подкреплении.
- Журналисты отмечают, что Россия потеряла большое количество людей из 300 тысяч, призванных в ряды российской армии в сентябре.
- Ян Стаббс, старший военный советник делегации Соединенного Королевства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, отметил, что около 30 тысяч российских бойцов были убиты или ранены с начала военной кампании в Бахмут.
- По состоянию на 4 апреля общие потери оккупантов в войне с Украиной составляют 175 690 человек.