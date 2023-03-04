"Солянка" из россиян: майор ВСУ рассказал, в каких условиях украинцы удерживают Бахмут

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут в Донецкой области. Ситуация в городе очень сложная, враг использует все ресурсы и постоянно атакует. Но ВСУ дают достойный отпор врагу.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал майор ВСУ, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. По его словам, большинство усилий Россия сосредоточила на севере от Бахмута.

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Россияне атакуют каждый час

Жорин отметил, что ситуация в Бахмуте усложняется каждый день, продолжаются тяжелые бои. Большинство усилий оккупанты сконцентрировали на севере от города. А на юге россиянам не удается продвинуться, они получают достойный отпор от ВСУ.

Сейчас украинские силы осуществляют меры по стабилизации и улучшению тактического положения, чтобы уменьшить угрозу полного окружения. Подразделения, которые находятся в Бахмуте, сейчас имеют оснащение, происходит эвакуация раненых,

– сообщил он.

Майор ВСУ подчеркнул, что Россия атакует украинские позиции каждый час. Никакой якобы нехватки боеприпасов у захватчиков, на которую жалуются вагнеровцы, украинские бойцы не ощущают.

"На наших позициях не чувствуется, что у врага есть нехватка боекомплекта. Это касается и артиллерийских снарядов, и авиационных ударов. Все это непрерывно летит по нашим позициям каждый час", – сказал Жорин.

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"Солянка" из россиян идет в наступление

Максим Жорин рассказал, что на Бахмутском направлении постоянно меняются подразделения. Долгое время основной силой врага были вагнеровцы, которые применяли тактику малых групп: разделяли на тех, кого совсем не жалко, более важных и условных профессионалов, которые наступали позади всех.

Впоследствии, как отметил военный, ЧВК "Вагнер" заменили регулярными частями. Однако уже неделю на Бахмут наступают вагнеровцы, среди которых уже меньше зеков.

Они тоже начали гибнуть здесь в огромном количестве. Мы слышим в перехватах, как они ноют. Мы видим среди подразделений "солянки", они их миксуют из всего, что есть: и регулярные части, и вагнеровцы, мобилизованные с оккупированных территорий,

– говорит он.

Жорин добавил, что россияне используют Бахмут для своих внутренних конфликтов. К примеру, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использует своих наемников, чтобы получить больше власти в России.

"Их конфликты внутри приводили к смене подразделений. Но сейчас, скорее всего, это связано с тем, что стоит задача любой ценой добиться успеха. Для этого они используют абсолютно все имеющиеся у них ресурсы", – считает майор ВСУ.

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