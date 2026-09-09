Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал израильский журналист Цви Зильбер, отметив, что сегодня внутри Ирана ситуация действительно очень сложная – буквально на грани взрыва, что, по его словам, подтверждается рядом авторитетных экспертов.

Чего ждет Трамп и на что надеется Иран

Ирану, как рассказал израильский журналист, уже нечем платить зарплаты даже своим самым элитным силовикам. Поэтому он считает, что то, что сейчас делает Трамп, является лучшей альтернативой тому, что могло бы быть, если бы президент США продолжал военные действия с прежней интенсивностью.

Военные действия с прежней интенсивностью привели бы и к ударам по нефтяным петрократиям Ближнего Востока: Саудовской Аравии, Катару, Кувейту, ОАЭ и другим странам. Все это вызвало бы серьезные потрясения на мировом нефтяном рынке. Это привело бы к человеческим жертвам в армии США. Для самого Трампа американские потери, даже один человек – это абсолютно недопустимо. Он готов пойти на многое, только чтобы этого не произошло,

– отметил Зильбер.

Он добавил, что усиление атак привело бы к дальнейшему истощению запасов ракет и к тому, что больше не осталось бы качественного набора целей. То есть таких объектов, которые можно уничтожить с воздуха, чтобы это оказало ощутимое влияние.

В то же время нельзя сказать, что у него совсем нет успехов, потому что Ормузский пролив от мин очищен, там уже идет очень интенсивное судоходство. Ориентировочно 14 – 18 миллионов баррелей нефти ежедневно проходит по этому морскому маршруту. Это уже очень много. Даже у нас в Израиле цены на бензин упали, что бывает крайне редко,

– подчеркнул Зильбер.

Подводя итог, израильский журналист отметил, что в настоящее время Трамп ждет падения иранского режима, а Тегеран сегодня надеется только на то, что дотянет до промежуточных выборов в США (в ноябре), а после них американский лидер может стать "хромой уткой", и его можно будет каким-то политическим образом загнать в тупик, чтобы он согласился на деэскалацию на иранских условиях.

Полная версия интервью с Цви Зильбером: смотрите в видео