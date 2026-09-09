Кого именно коснулись новые ограничения

Вашингтон продолжает методично разрушать логистические и финансовые цепочки своих геополитических противников. На этот раз под прицел американского правительства попала целая сеть теневых посредников, которые помогали поддерживать военную машину, сообщили в Министерстве финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело жесткие санкции в отношении 36 объектов, поддерживающих авиационный сектор Ирана. Речь идет о скрытых подставных компаниях и иностранных посредниках, которые создавали манипулятивные маршруты для получения американских технологий, о чем говорится в официальном заявлении ведомства.

Эти меры призваны остановить незаконные закупки самолетов и деталей, которые иранский режим использует для распространения оружия и поддержки терроризма. Одновременно американский регулятор приостановил действие трех разрешений в сфере авиации, связанных с Тегераном.

Как это повлияет на финансы иранского режима

Главной мишенью стала инфраструктура, обслуживающая авиакомпанию Mahan Air, находящуюся под санкциями. В Вашингтоне подчеркивают, что любая поддержка враждебных режимов будет иметь катастрофические последствия для бизнеса из третьих стран.

"В рамках операции "Экономический изгой" мы пообещали суровые последствия для тех, кто оказывает финансовую поддержку иранскому режиму. Сегодня мы выполнили это обещание", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

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Этот удар стал логическим продолжением масштабной финансовой кампании против Ирана, которую в США негласно называют операцией "День Д". Ее ключевая цель – максимально перекрыть Тегерану доступ к международным финансовым ресурсам, как уже сообщалось ранее.

Еще в начале сентября Скотт Бессент анонсировал введение новых вторичных санкций фактически каждый день. В частности, 29 августа под американские ограничения уже попали подразделения египетского Banque Misr в ОАЭ из-за финансовых связей с Ираном, а теперь Вашингтон взялся за лизинговые компании и структуры, связанные с Корпусом стражей Исламской революции.