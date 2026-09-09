Кого саме торкнулися нові обмеження

Вашингтон продовжує методично руйнувати логістичні та фінансові ланцюги своїх геополітичних супротивників. Цього разу під приціл американського уряду потрапила ціла мережа тіньових посередників, які допомагали підтримувати військову машину, повідомили у Міністерстві фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США наклало жорсткі санкції на 36 об'єктів, що підтримують авіаційний сектор Ірану. Йдеться про приховані підставні компанії та іноземних посередників, які створювали маніпулятивні маршрути для отримання американських технологій, про що йдеться в офіційній заяві відомства.

Ці заходи покликані зупинити незаконні закупівлі літаків та деталей, які іранський режим використовує для розповсюдження зброї та підтримки тероризму. Одночасно американський регулятор призупинив дію трьох дозволів у сфері авіації, пов'язаних з Тегераном.

Як це вплине на фінанси іранського режиму

Головною мішенню стала інфраструктура, що обслуговує підсанкційну авіакомпанію Mahan Air. У Вашингтоні наголошують, що будь-яка підтримка ворожих режимів матиме катастрофічні наслідки для бізнесу з третіх країн.

"У рамках операції "Економічний вигнанець" ми пообіцяли суворі наслідки для тих, хто надає фінансову підтримку іранському режиму. Сьогодні ми виконали цю обіцянку", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

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Цей удар став логічним продовженням масштабної фінансової кампанії проти Ірану, яку в США негласно називають операцією "День Д". Її ключова мета – максимально перекрити Тегерану доступ до міжнародних фінансових ресурсів, як вже повідомлялося раніше.

Ще на початку вересня Скотт Бессент анонсував запровадження нових вторинних санкцій фактично щотижня. Зокрема, 29 серпня під американські обмеження вже потрапили підрозділи єгипетського Banque Misr в ОАЕ через фінансові зв'язки з Іраном, а тепер Вашингтон взявся за лізингові компанії та структури, пов'язані з Корпусом вартових Ісламської революції.