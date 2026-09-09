Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив ізраїльський журналіст Цві Зільбер, наголосивши, що сьогодні всередині Ірану насправді ситуація дуже складна – буквально на межі вибуху, що, з його слів, підтверджує низка поважних експертів.

Чого чекає Трамп і на що сподівається Іран

Ірану, як розповів ізраїльський журналіст, вже нічим платити зарплати навіть своїм найелітнішим силовикам. Тому він вважає, що те, що зараз робить Трамп є найкращою альтернативою тому, що могло б бути, якби президент США продовжував військові дії з попередньою активністю.

Військові дії з колишньою інтенсивністю призвели б і до ударів по нафтових петрократіях Близького Сходу: Саудівській Аравії, Катару, Кувейту, Еміратах й інших. Усе це викликало б серйозні потрясіння на світовому нафтовому ринку. Це призвело б до людських жертв в армії США. Для самого Трампа американські втрати, навіть одна людина – це абсолютно неприпустимо. Він готовий робити багато чого, тільки щоб до цього не призвести,

– зазначив Зільбер.

Він продовжив, що посилені атаки призвели б до подальшого виснаження запасів ракет й того, що більше не було б якісного банку цілей. Тобто таких об'єктів, які можна знищити з повітря, щоб це справило відчутний вплив.

Водночас не можна сказати, що у нього зовсім немає успіхів, тому що Ормузька протока від мін очищена, там уже йде дуже серйозний трафік. Орієнтовно 14 – 18 мільйонів барелів нафти щодня проходить через цей морський маршрут. Це вже дуже багато. Навіть в нас в Ізраїлі ціни на бензин впали, що буває вкрай рідко,

– наголосив Зільбер.

Підсумовуючи, ізраїльський журналіст зауважив на тому, що наразі Трамп чекає іранського падіння режиму, а Тегеран сподівається сьогодні тільки на те, що дотягне до проміжних виборів у США (в листопаді), а після них американський лідер може стати "кульгавою качкою", і його можна буде якимось політичним чином загнати у глухий кут, щоб він погодився на деескалацію на іранських умовах.

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