Оккупанты прячутся в школах на Запорожье и не останавливают там обучение: главное от Генштаба

Генштаб ВСУ обновил новые данные о ситуации на фронте. Украинские защитники и защитницы уже 298 суток героически обороняют родную землю.

Генштаб ВСУ рассказал, что оккупанты пытаются восстановить утраченное положение на Лиманском направлении. Между тем, на Запорожском направлении враг пытается восстановить железнодорожную инфраструктуру. Цель этих действий – улучшить логистическое обеспечение.

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Кроме того, оккупанты сосредоточивают усилия, чтобы вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных удара. Кроме того, оккупанты совершили около 20 обстрелов из РСЗО. Людей призывали не игнорировать воздушную тревогу. По всей территории страны остается угроза вражеских авиационных и ракетных ударов.

Враг открывал огонь по следующим направлениям:

Северском;

Слобожанскому;

Купянском;

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Запорожскому;

Херсонском.

Оккупанты скрываются в школах

Генштаб ВСУ рассказал, что оккупанты прячутся в школах.

Противник продолжает использовать учебные заведения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений. Так, в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области, оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. При этом учебный процесс продолжается – дети посещают учебные заведения,

– говорится в сообщении.

Российские оккупанты проводят принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Донбасса.