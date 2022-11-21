В Крыму – нехватка мобилизованных, ситуация в горячих точках: главное из сводки Генштаба

Генштаб ВСУ обновил данные о ситуации на фронте по состоянию на 21 ноября. Оккупанты несут потери на всех направлениях фронта.

Герои ВСУ уже 271 день героически обороняют Украину от полномасштабного вторжения. Оккупанты продолжают атаковать промышленные объекты.

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Захватчики продолжают наступать на отдельных направлениях. Кроме того, враг проводит воздушную разведку. В течение 21 ноября враг нанес по позициям ВСУ:

1 авиационный удар;

2 ракетных удара;

10 обстрелов из реактивных систем залпового огня

Российские оккупанты продолжают удерживать отдельные подразделения своих войск в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Что происходит на направлениях фронта

Генштаб ВСУ сообщил, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация не изменилась.

На Слобожанском направлении враг открывал огонь по ряду населенных пунктов.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону и били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

В Запорожском направлении оккупанты обороняются. Враг открыл огонь – пострадали 9 населенных пунктов.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты создают эшелонированную систему обороны, совершенствуют фортификационное оборудование и не прекращают артиллерийские обстрелы позиций ВСУ.

В Крыму продолжается скрытая мобилизация

Генштаб ВСУ сообщил, что в Крыму продолжается скрытая мобилизация. В частности, в Симферополе 19 ноября провели "совещание" с участием так называемых "руководителей силовых структур" с "представителями управления города и главами поселковых советов".

В целях решения указанной проблемы, с 21 ноября 2022 года представители так называемых военных комиссариатов и полиции на указанной временно оккупированной территории начали вручение повесток под подпись,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание – карта боевых действий по состоянию на 21 ноября: смотрите видео

Украинские защитники и защитницы нанесли удар по району сосредоточения противника. Воины ВСУ мощно ударили по пункту управления и району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.