Еще одна "эвакуация", россияне вывезли из Херсона городской транспорт: главное от Генштаба

В Украине по состоянию на 29 октября продолжаются 248 сутки героического противостояния украинцев российским захватчикам. Враг продолжает наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Российские захватчики пытаются удержать временно захваченные территории. Враг сосредотачивает усилия на сдерживании сил обороны на отдельных направлениях.

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Российские захватчики:

обстреливают подразделения Сил обороны вдоль линии столкновения;

осуществляют фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях;

ведут воздушную разведку;

наносят удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения.

За сутки захватчики нанесли:

5 ракетных ударов;

7 авиационных ударов.

Кроме того, захватчики совершили более 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Враг ударил по более чем 15 населенным пунктам.

Российские оккупанты открывали огонь на таких направлениях:

Северском;

Слобожанском;

Купянском;

Лиманском;

Бахмутском;

Авдеевском;

Новопавловском;

Запорожском;

Южнобужском.

Оккупанты обворовывают Херсон

Российские захватчики продолжают воровать все, до чего могут дотянуться. В частности, грабят Херсонщину.

Транспортные средства, находившиеся в коммунальной собственности Херсона, захватчики переместили во временно оккупированный Крым. Подтверждается информация о вывозе медицинских препаратов из большинства аптек города,

– говорится в сообщении.

Оккупанты также вывезли всю медицинскую аппаратуру.

Успехи ВСУ

Кроме того, захватчики, прикрываясь якобы проведением подготовки к "обороне" Новой Каховки, проводят принудительную эвакуацию населения.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла по оккупантам 17 ударов.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили:

4 района сосредоточения вооружения и военной техники;

2 склада боеприпасов;

зенитную ракетную установку;

6 других важных военных объектов оккупантов.

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