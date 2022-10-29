Еще одна "эвакуация", россияне вывезли из Херсона городской транспорт: главное от Генштаба
Источник:Генеральный штаб ВСУ
В Украине по состоянию на 29 октября продолжаются 248 сутки героического противостояния украинцев российским захватчикам. Враг продолжает наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Российские захватчики пытаются удержать временно захваченные территории. Враг сосредотачивает усилия на сдерживании сил обороны на отдельных направлениях.
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Российские захватчики:
- обстреливают подразделения Сил обороны вдоль линии столкновения;
- осуществляют фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях;
- ведут воздушную разведку;
- наносят удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения.
За сутки захватчики нанесли:
- 5 ракетных ударов;
- 7 авиационных ударов.
Кроме того, захватчики совершили более 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Враг ударил по более чем 15 населенным пунктам.
Российские оккупанты открывали огонь на таких направлениях:
- Северском;
- Слобожанском;
- Купянском;
- Лиманском;
- Бахмутском;
- Авдеевском;
- Новопавловском;
- Запорожском;
- Южнобужском.
Оккупанты обворовывают Херсон
Российские захватчики продолжают воровать все, до чего могут дотянуться. В частности, грабят Херсонщину.
Транспортные средства, находившиеся в коммунальной собственности Херсона, захватчики переместили во временно оккупированный Крым. Подтверждается информация о вывозе медицинских препаратов из большинства аптек города,
– говорится в сообщении.
Оккупанты также вывезли всю медицинскую аппаратуру.Заметьте! Кроме того, захватчики, прикрываясь якобы проведением подготовки к "обороне" Новой Каховки, проводят принудительную эвакуацию населения.
Успехи ВСУ
Авиация сил обороны в течение суток нанесла по оккупантам 17 ударов.
Также подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили:
- 4 района сосредоточения вооружения и военной техники;
- 2 склада боеприпасов;
- зенитную ракетную установку;
- 6 других важных военных объектов оккупантов.
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