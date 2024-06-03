Прежде всего это низина. Это 24 Каналу объяснил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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"Россияне сейчас практически подошли к Карловке. То есть к Карловскому водохранилищу. Там очень сложно удерживать этот участок. Потому что это прежде всего низина", – сказал он.

Стратегическая задача россиян

Роман Свитан отметил, что говорится о гряде за Карловкой, за Карловским водохранилищем. Он предположил, что украинское командование может принять решение отходить на вторую линию обороны.

Основную вторую, которая еще с 2015 года планировалась как вторая, если нам придется отходить к Донецку. Это примерно 30 – 35 километров от Донецка. У россиян была минимальная стратегическая задача пытаться от Донецка отодвинуть линию фронта. Вот она им практически удалась,

– считает он.

Все будет зависеть от решения украинского командования, наличия сил, средств и достаточного количества дальних средств поражения. Возможно, даже авиации.

"Думаю, что в ближайшее время будет принято это решение – отойти за Карловское водохранилище и водными преградами прикрыться от россиян. А дальше там есть гряда, поднятия несколько десятков метров. То есть превышение. Пытаться на высотах их остановить", – добавил военный эксперт.

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