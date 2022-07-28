Враг на Севере оборудует позиции подразделений, ведет разведку и обстреливает приграничье
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты пытаются узнать расположение систем противовоздушной обороны Украины. Также на рубеже работает федеральная служба безопасности.
Об этом сообщили 28 июля в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Отметили, что враг наносит авиационные и ракетные удары из беларуси.
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Какие действия проводят оккупанты
На Волынском и Полесском направлениях к границе на ротацию прибывают новые подразделения врагов. Они инженерно оборудуют позиции.
Чтобы определить позиции наших войск, разоблачить системы противовоздушной обороны и контролировать маскировку своих подразделений, отмечается ведение воздушной разведки беспилотниками,
– рассказали в Генштабе.
Кроме этого, на Северском направлении федеральная служба безопасности россии увеличивает количество контрразведывательных мер на украинском приграничье. россияне из артиллерии атаковали Николаевку Черниговской области, Товстодубово и Рясное в Сумской области.
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Обстрел Черниговщины
По словам руководителя Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса, сегодня в регионе было 10 прилетов по приграничью. Он призвал людей не паниковать и прятаться в укрытия после сигналов воздушной тревоги. Кроме этого, Чаус отметил запрет на посещение лесов.
Защищены ли рубежи
В Офисе Президента рассказали, что происходит на границе с беларусью. Есть камеры слежения, тепловизионные камеры и фортификационные сооружения.
Кроме того, военные сообщили, что создали так называемый минный шлагбаум. Также обустраивают блокпосты. Оборудовать их помогают и местные жители.
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