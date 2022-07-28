Враг на Севере оборудует позиции подразделений, ведет разведку и обстреливает приграничье

Оккупанты пытаются узнать расположение систем противовоздушной обороны Украины. Также на рубеже работает федеральная служба безопасности.

Об этом сообщили 28 июля в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Отметили, что враг наносит авиационные и ракетные удары из беларуси.

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Какие действия проводят оккупанты

На Волынском и Полесском направлениях к границе на ротацию прибывают новые подразделения врагов. Они инженерно оборудуют позиции.

Чтобы определить позиции наших войск, разоблачить системы противовоздушной обороны и контролировать маскировку своих подразделений, отмечается ведение воздушной разведки беспилотниками,

– рассказали в Генштабе.

Кроме этого, на Северском направлении федеральная служба безопасности россии увеличивает количество контрразведывательных мер на украинском приграничье. россияне из артиллерии атаковали Николаевку Черниговской области, Товстодубово и Рясное в Сумской области.

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Обстрел Черниговщины

По словам руководителя Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса, сегодня в регионе было 10 прилетов по приграничью. Он призвал людей не паниковать и прятаться в укрытия после сигналов воздушной тревоги. Кроме этого, Чаус отметил запрет на посещение лесов.

Защищены ли рубежи

В Офисе Президента рассказали, что происходит на границе с беларусью. Есть камеры слежения, тепловизионные камеры и фортификационные сооружения.

Кроме того, военные сообщили, что создали так называемый минный шлагбаум. Также обустраивают блокпосты. Оборудовать их помогают и местные жители.

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