В Каховке, Новой Каховке и Олешках есть определенное движение, оккупанты испуганы, – Соболевский
В Херсонской области российские захватчики напуганы из-за мощных атак украинских воинов. В Каховке, Новой Каховке, Олешках и Голой Пристани сейчас есть "определенное движение".
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Подробнее рассказывает 24 канал.
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По оккупантам "прилетает" очень метко и часто
Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань, Олешки – там есть определенное движение сейчас, но, все же сохраняем информационную тишину,
– отметил Соболевский.
Из этих населённых пунктов захватчики пытаются депортировать максимальное количество людей. На некоторых локациях захватчики стараются расселить своих солдат в частных домах. Дело в том, что россияне очень переживают, чтобы наши воины одним ударом не уничтожили большое количество вражеских бойцов.
Это сейчас их (оккупантов – 24 канал) тактика. Они очень боятся в одной локации держать большое количество личного состава, потому что знают, что от ВСУ "прилетает" очень точно и часто,
– подчеркнул Соболевский.
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Что происходит на Херсонщине: последние новости
- В Херсоне взорвали коллаборанта "Шныря". Об этом сообщил депутат облсовета Сергей Хлань. Также он рассказал, что "Шныря" россияне назначили руководить Любимовкой и Васильевкой Каховского района. Коллаборант охотно сдавал украинских активистов врагу.
- Захватчики продолжают мародерить. Интересно, что больше всего ищут именно алкоголь, отметил Соболевский.
- За сутки в Херсонской области фиксируют по 60-70 обстрелов захватчиков. Чаще всего они бьют именно по областному центру.
- Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал 24 канала, что оккупанты обстреливают собственные позиции после удара ВСУ.