В Каховке, Новой Каховке и Олешках есть определенное движение, оккупанты испуганы, – Соболевский

В Херсонской области российские захватчики напуганы из-за мощных атак украинских воинов. В Каховке, Новой Каховке, Олешках и Голой Пристани сейчас есть "определенное движение".

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Подробнее рассказывает 24 канал.

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По оккупантам "прилетает" очень метко и часто

Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань, Олешки – там есть определенное движение сейчас, но, все же сохраняем информационную тишину,

– отметил Соболевский.

Из этих населённых пунктов захватчики пытаются депортировать максимальное количество людей. На некоторых локациях захватчики стараются расселить своих солдат в частных домах. Дело в том, что россияне очень переживают, чтобы наши воины одним ударом не уничтожили большое количество вражеских бойцов.

Это сейчас их (оккупантов – 24 канал) тактика. Они очень боятся в одной локации держать большое количество личного состава, потому что знают, что от ВСУ "прилетает" очень точно и часто,

– подчеркнул Соболевский.

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