Постепенно теряем под КАБами: обозреватель расскрыл, что происходит в Константиновке

Оборона Константиновки длилась долго, что позволяло уничтожать много российских бойцов, но сейчас она подходит к концу. Впереди – новые этапы предстоящих боев за городом.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный обозреватель Василий Пехньо, указав, что важным вопросом является не то, как долго ВСУ удастся удерживать тот или иной населенный пункт, а что это дает. Если оборона начинает приносить больше "минусов", чем преимуществ, то этот участок фронта, по его словам, теряет смысл к удержанию.

Враг сбрасывает КАБы и инфильтрует пехоту

Сегодня, как пояснил военный обозреватель, украинская армия сталкивается с острой проблемой сохранения личного состава, нежели удержания определенных территорий. По его словам, Константиновку, как и многие другие населенные пункты в этой войне, ждет та же участь: долго удерживать железобетонно те участки фронта, где россияне продвинулись к городам, Украина не может.

Это совершенно очевидная реальность. Нужно быть максимально наивным, чтобы думать, что это реалистично. Почему это невозможно? Потому что россияне, помимо того, что обладают значительным превосходством в личном составе, что позволяет им в большом количестве пехоты рассредоточиваться по городам, прятаться в укрытиях, в руинах домов или подвалах, еще и располагают авиацией. Она позволяет фактически беспрепятственно наносить удары большим количеством КАБов,

– озвучил Пехньо.

Военный обозреватель подчеркнул, что управляемые авиабомбы – это серьезная угроза, которая, по его словам, не воспринимается как нечто чрезвычайно критическое, когда находишься в Киеве или где-то за пределами линии боевого столкновения.

Мы стремительно развиваем и обсуждаем тему баллистики. Это очевидно, что баллистика для нас опасна. Но если посмотреть, что россияне производят, согласно данным ГУР, 100 – 105 баллистических ракет в месяц, то даже если представить, что все они полетят исключительно на Киев, это все равно не будет даже приблизительно тем уровнем угроз или разрушений, которые несут КАБы для прифронтовых территорий и городов типа Сумы, Харьков, Запорожье или Днепр,

– подчеркнул Пехньо.

Потому что масса боевой части одной КАБ-500 составляет 300 килограммов, одного "Искандера" – 450. То есть он один – это полтора КАБа. А таких управляемых авиабомб, как отметил военный обозреватель, враг сбрасывает по линии боевого столкновения по 300 штук ежесуточно.

Нам тоже нечем с ними бороться. Мы недооцениваем угрозы и возможности врага, которые называются управляемым авиационным вооружением, когда он осуществляет сбросы КАБами по 250 – 300 штук ежесуточно, в том числе и на Константиновку. Те, кто говорит, что нужно было "забетонировать" определенные участки фронта, просто скажите, как это сделать, если у нас нет возможности сбивать носители российских КАБов?

– задумался Пехньо.

Какая ситуация в Константиновке: смотрите в видео

Оборона Константиновки завершается

Военный обозреватель отметил, что Украина сейчас бесспорно движется в направлении развития, заключает международно-политические соглашения, ожидает появления самолетов Gripen, которые станут определенным инструментом для борьбы, хотя и не решат вопрос со всеми носителями, но, по крайней мере, создадут для россиян угрозу опасности.

Это, по его мнению, это будет благоприятным сценарием для украинских защитников на фронте. Тогда будет больше шансов удерживать в таких ситуациях населенные пункты вроде Константиновки, Дружковки, Славянска, Краматорска, Лимана, Купянска и других.

У нас, к сожалению, не будет возможности удерживать их вечно, пока у россиян есть возможность сбрасывать КАБы. Вот такой сценарий сейчас разворачивается с Константиновкой. Нельзя сказать, что он неожиданный или катастрофически быстрый. Плохо, когда враг стремительно захватывает территории, когда, например, быстро падают Соледар или Сиверск, буквально за считанные недели,

– озвучил Пехньо.

Что происходит вокруг Константиновки: смотрите на карте

Он подытожил, что Константиновка удерживалась относительно долго, за это время Россия понесла немалые потери личного состава. Сейчас, по словам военного обозревателя, ВСУ теряют этот город в Донецкой области. Кроме того, он рассказал, что завершилась оборона Родинского на Добропольском направлении, и враг уже движется к крайней линии обороны, фактически к городу Доброполье (Билецкое, Водянское).

Пехньо указал на то, что противник пока продвигается и будет пытаться делать это дальше. Удастся ли ему это – будет зависеть, по словам военного обозревателя, от ряда факторов: способности Украины противодействовать КАБам и российским беспилотникам "мидлстрайкового" формата на ЛБС, успешности украинских специалистов в масштабировании определенных технологий, а также от того, удастся ли России провести мобилизацию и насколько она будет широкой.