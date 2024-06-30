Путин напуган, ему показали, что могут с ним сделать, – Мурзагулов

Ранее Владимир Путин выполнял роль "смотрящего" для своих подчиненных и следил, чтобы не начинался беспредел. Однако сейчас он уже прекратил выполнять такую роль.

Писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов заметил 24 Каналу, что сейчас эта система уже не работает. В частности недавно в публичном пространстве поссорились глава следственного комитета России Александр Бастрыкин и председатель российской госдумы Вячеслав Володин.

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Что происходит в Кремле

"Сейчас все "пасутся на полянках" друг друга, потому что Путин действительно старый, очень нетрудоспособный. Он не способен проводить более 3 – 4 встречи в день, общается с одним кругом людей и очень пугливо относится к новым людям", – рассказал Мурзагулов.

По его словам, в России происходит много событий, которые свидетельствуют о том, что кремлевские элиты уже давно "грызут под ковром" друг друга. В то же время ссора Бастрыкина и Володина важна тем, что это выход в публичное пространство спора между путинскими элитами.

Это очень хорошо, потому что Путин вроде бы уничтожил всю полемику, любой росток хотя бы какого-то спора. Сейчас прямо под ним происходит такое, а он уже не может взять и "отрубить" эти головы – выгнать Володина и Бастрыкина. То, что это полезло так открыто свидетельствует о том, что все прогнило, они его совсем не боятся,

– заметил публицист.

Так, Путин не может выгнать Володина и Бастрыкина, потому что за ними стоят их кланы. Они могут начать сопротивление и российский диктатор уже видел это, когда "зашевелил" силовой блок.

Мурзагулов убежден, что теракты в "Крокус-Сити" и в Дагестане могли произойти только с разрешения силового блока или силовики сами их организовали. Таким образом показать диктатору, что без силового блока он "будет танцевать на углях".

"Путину уже страшно разгонять этих людей под ним – представителей разных кланов. Он понимает, что в ответ его начнут "кусать", потому что его никто не боится. Поэтому Путин так долго молчит после событий в Дагестане – он растерян, не знает что делать. Он понимает – кто-то показывает ему, что можно сделать с ним", – подытожил Мурзагулов.