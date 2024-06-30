Письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов зауважив 24 Каналу, що зараз ця система вже не працює. Зокрема нещодавно у публічному просторі посварилися очільник слідчого комітету Росії Алєксандр Бастрикін і голова російської держдуми Вячєслав Володін.

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Що відбувається у Кремлі

"Зараз усі "пасуться на галявинках" один одного, бо Путін дійсно старий, дуже непрацездатний. Він не здатен проводити більше ніж 3 – 4 зустрічі на день, спілкується з одним колом людей та дуже полохливо ставиться до нових людей", – розповів Мурзагулов.

За його словами, у Росії відбувається багато подій, які свідчать про те, що кремлівські еліти вже давно "гризуть під килимом" один одного. Водночас сварка Бастрикіна й Володіна важлива тим, що це вихід у публічний простір суперечки між путінськими елітами.

Це дуже добре, бо Путін начебто знищив усю полеміку, будь-який паросток хоча б якоїсь суперечки. Зараз прямо під ним відбувається таке, а він вже не може взяти та "відрубати" ці голови – вигнати Володіна та Бастрикіна. Те, що це полізло так відкрито свідчить про те, що все прогнило, вони його зовсім не бояться,

– зауважив публіцист.

Так, Путін не може вигнати Володіна та Бастрикіна, бо за ними стоять їхні клани. Вони можуть почати супротив і російський диктатор вже бачив це, коли "заворушив" силовий блок.

Мурзагулов переконаний, що теракти у "Крокус-Сіті" та у Дагестані могли відбутися лише за дозволу силового блоку або силовики самі їх організували. У такий спосіб показати диктатору, що без силового блоку він "танцюватиме на вугіллі".

"Путіну вже страшно розганяти цих людей під ним – представників різних кланів. Він розуміє, що у відповідь його почнуть "кусати", бо його ніхто не боїться. Тому Путін так довго мовчить після подій у Дагестані – він розгублений, не знає що робити. Він розуміє – хтось показує йому, що можна зробити з ним", – підсумував Мурзагулов.