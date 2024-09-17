У россиян есть боевая задача: что сейчас происходит на Курщине

Информация о том, что глава Кремля Путин дал приказ российской армии вытеснить украинские силы из Курской области до 1 октября 2024 года, появлялась в СМИ не раз. Однако не стоит думать, что противник постоянно пренебрегает военной целесообразностью и придумывает штурмы к определенным датам.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что, на его взгляд, формирование российской военной группировки в Курской области еще не завершено, а окончательные масштабные штурмы – впереди.

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Украине понадобятся значительные ресурсы для удержания Курщины

Шарп отметил, что до сих пор точно неизвестно, намерено ли украинское командование удерживать взятую под контроль на Курщине территорию. Если да, то это потребует очень серьезных усилий, должны быть привлечены дополнительные силы. Необходимо будет держать плотную оборону, строить фортификационные сооружения, иметь огневую поддержку, выделять значительные ресурсы.

У россиян есть боевая задача – выдавить ВСУ из Курской области. Многое для ее выполнения будет зависеть от темпов формирования российской группировки и как на это отреагируют украинские войска. Это же не односторонняя игра,

– озвучил Шарп.

Россия не хочет перебрасывать войска с основного направления фронта

Военный обозреватель подчеркнул, что то, как будет действовать Украина, будет видно, когда Россия соберет полностью свою группировку и пойдет в окончательное наступление. Озвученные ранее цифры в 30 – 35 тысяч человек, как предполагает Шарп – это силы для прикрытия границы (Курская, Брянская, Белгородская области).

Украинцы осуществили Курскую операцию силами от 4 до 6 тысяч человек, еще несколько тысяч оказывали поддержку из Сумской области. В России нет лишних сил такого типа, они собирают отовсюду понемногу. И вот те российские войска, которые наступают в районе населенного пункта Снагость – это отдельные части воздушно-десантных войск и морской пехоты, их немного,

– отметил Шарп.

Военный обозреватель в очередной раз обратил внимание, что российское командование не хочет снимать свои военные подразделения с основного для России участка на фронте – Покровского направления.

К сведению! Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что на направлении Опанасовка – Снагость в Курской области россияне пытались деблокировать Глушковский район. По его мнению, контрнаступление российской армии началось нерационально, ведь для его проведения у противника нет достаточного количества военных.