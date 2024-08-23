Взрывы в Черкассах и атака "Шахедами": хронология 912 дня войны
Россия продолжает непрерывные атаки мирных украинских городов и давит на фронте. Однако Силы обороны дают мощный отпор, чтобы выбить оккупантов с украинской земли.
Продолжается уже 912 день героической борьбы против российской агрессии. О главных событиях суток 23 августа, ситуацию на фронте, потери России, новости политики, победы на международной арене – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Индию подтягивают как противовес Китаю: что стоит за визитом Моди в Киев
С вечера 22 августа и до утра Никопольщина пережила несколько вражеских атак. Россияне били дронами-камикадзе и артиллерией. Под удар попал райцентр, Марганецкая и Мировская громады. Без пострадавших. Информация об ущербе еще уточняется. Украину в ночь на 23 августа снова атаковали "Шахеды". Отбой в областях прозвучал в 4:45. Мониторинговые каналы в ночь на 23 августа писали о баллистической цели, которая двигалась на Черкассы. Также там отметили, что взрывы прогремели в Черкасском районе. Предварительно, по их информации, это были северокорейские ракеты KN-23. Оккупанты обстреляли Казачью Лопань 21 августа. Было повреждено здание сельского совета, автомобиль и частные домовладения, а под завалы попали люди. Одну из женщин удалось спасти, она получила сильный стресс. К сожалению, во время последнего удара погибли две женщины. Завершились вторые сутки поисково-спасательной операции в Казачьей Лопани. В течение всего дня спасатели ГСЧС вместе с жителями поселка, старостой и работниками Дергачевского городского совета разбирали завалы разрушенного здания местной администрации. Из-за чрезвычайной активности вражеских FPV-дронов и угрозы артиллерийских ударов спецтехнику к процессу привлечь не удалось,
Никопольщина продолжает страдать от российских атак
Россия снова запускала "Шахеды"
Ночью в Черкассах прогремели взрывы
В Казачьей Лопани завершились спасательные работы
– сообщил поздно вечером 22 августа Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской МВА.
С вечера 22 августа и до утра Никопольщина пережила несколько вражеских атак. Россияне били дронами-камикадзе и артиллерией.
Под удар попал райцентр, Марганецкая и Мировская громады.
Без пострадавших. Информация об ущербе еще уточняется.
Украину в ночь на 23 августа снова атаковали "Шахеды".
Отбой в областях прозвучал в 4:45.
Мониторинговые каналы в ночь на 23 августа писали о баллистической цели, которая двигалась на Черкассы.
Также там отметили, что взрывы прогремели в Черкасском районе. Предварительно, по их информации, это были северокорейские ракеты KN-23.
Оккупанты обстреляли Казачью Лопань 21 августа. Было повреждено здание сельского совета, автомобиль и частные домовладения, а под завалы попали люди.
Одну из женщин удалось спасти, она получила сильный стресс. К сожалению, во время последнего удара погибли две женщины.
Завершились вторые сутки поисково-спасательной операции в Казачьей Лопани. В течение всего дня спасатели ГСЧС вместе с жителями поселка, старостой и работниками Дергачевского городского совета разбирали завалы разрушенного здания местной администрации. Из-за чрезвычайной активности вражеских FPV-дронов и угрозы артиллерийских ударов спецтехнику к процессу привлечь не удалось,