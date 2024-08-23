Взрывы в Черкассах и атака "Шахедами": хронология 912 дня войны

Россия продолжает непрерывные атаки мирных украинских городов и давит на фронте. Однако Силы обороны дают мощный отпор, чтобы выбить оккупантов с украинской земли.

Продолжается уже 912 день героической борьбы против российской агрессии. О главных событиях суток 23 августа, ситуацию на фронте, потери России, новости политики, победы на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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