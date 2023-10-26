Враг перегруппировывается сразу на нескольких направлениях: главное из сводки Генштаба

Генштаб ВСУ на 26 октября обновил данные о ситуации на фронте. За сутки произошло 45 боевых столкновений.

Российские оккупанты нанесли 14 авиационных ударов. Кроме того, они совершили 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

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В ВСУ отметили, что обстановка на Востоке и Юге Украины остается сложной.

Что происходит на направлениях фронта

Ситуация не изменилась на Волынском и Подольском направлениях. Признаков формирования наступательных группировок не выявили.

На Купянском направлении оккупанты пытались вести безрезультатные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. Враг не имел никакого успеха. Кроме того, враг открывал огонь из артиллерии и минометов.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 4 атаки противника в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг пытался восстановить утраченное положение возле Клещеевки и Андреевки, где наши защитники отбили 7 атак,

– говорится в сообщении.

Без всякого успеха оккупанты пытались вести штурмовые действия также на следующих направлениях:

Авдеевском;

Марьинском.

На Запорожском и Шахтерском направлениях оккупанты проводят перегруппировку войск.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", – говорится в сообщении.

Силы обороны наносят врагу мощные потери.