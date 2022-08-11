россияне пытались вести штурмы в направлениях Марьинки, Песков и Павловки: убегали с потерями

Враг пытается прорвать оборону ВСУ на Донецком направлении. Оккупанты пытались улучшить свои позиции, однако украинские защитники отбросили их обратно.

О том, что происходит на фронте в 169 день полномасштабной войны, рассказали в Генштабе ВСУ. Украинские военные подчеркнули, что личный состав противника – деморализован.

К теме В течение 2 – 3 месяцев "небольшая детонация" будет сопровождать склады россии, – Подоляк

Враги обстреливают украинские позиции вдоль всей линии столкновения

На Славянском направлении зафиксировали многочисленные удары по населенным пунктам. Возле Залимана российские войска били из авиации. На Донецком направлении россияне пробовали прорвать украинскую оборону, пытаясь занять выгодные рубежи, чтобы восстановить наступление на Краматорск и Бахмут.

Возле Григоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки силы противника хотели улучшить тактическое положение, однако их отбросили назад.

На Бахмутском направлении россияне били из танков и артиллерии.

На Бахмутском направлении россияне били из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Бахмута, Константиновки, Белогоровки, Зайцева, Кодемы и других сел и городков. Использовали враги и авиацию.

россияне проводили штурмовые действия возле Яковлевки, Бахмутского, Зайцева, Вершины и Дачи. Украинским военным удалось заставить захватчиков убегать. На Авдеевском направлении россияне атаковали Марьинку и Пески, однако тоже успеха не имели.

Читайте также Подоляк объяснил, почему переговоры с россией пока невозможны

Что происходит по другим направлениям:

В Харьковском направлении враг обстреливал населенные пункты из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиационные удары возле Ртищевки и Старого Салтова.

враг обстреливал населенные пункты из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиационные удары возле Ртищевки и Старого Салтова. Южнобужское направление: враги хотят не допустить здесь продвижения сил обороны. Под вражеским огнем оказались Николаев, Прибугское, Лиманы, Галициново, Березнеговатое, Лепетиха, Никополь и другие.

враги хотят не допустить здесь продвижения сил обороны. Под вражеским огнем оказались Николаев, Прибугское, Лиманы, Галициново, Березнеговатое, Лепетиха, Никополь и другие. Активно россияне производят воздушную разведку беспилотниками.

В готовности находятся два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений нет. В Сумской области из ствольной артиллерии обстреляли Ворожбу, Мезеновку, Павловку и Белополье, а на Черниговщине – Логи. Большое внимание оккупантов – к воздушной разведке.

На Новопавловском и Запорожском направлениях фиксировали многочисленные обстрелы. При попытке штурма Павловки

Смотрите в видео – как работает современная разведка: