ВСУ успешно контратакуют на Донбассе, Орбан призвал к "миру": хронология 465 дня войны

В Украине длится 465-й день полномасштабного российского вторжения. Вооруженные Силы дают отпор оккупантам и продолжают бороться за наши территории.

О новых военных преступлениях россиян, попытках наступательных операций оккупантов, контратаках украинцев на поле боя, главных событиях 3 июня – сообщает 24 Канал.

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Генштаб ВСУ обновил статистику потерь оккупантов. Так, за минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали 560 россиян, 10 танков, 32 артиллерийские системы, 7 средств ПВО и многое другое. С начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" сократилась на 209 тысяч солдат.Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты демонстративно завозят взрывчатку на территорию химического завода "Крымский титан", чтобы создать прецедент и обвинить Силы обороны в техногенной катастрофе. Вместе с тем она считает, что россияне вряд ли действительно используют взрывчатку, ведь в первую очередь пострадают от этого сами.В Белгородской области ночь была громкой. Местные жители заявляли о мощных взрывах, однако пропагандисты, традиционно, отмахнулись заявлениями о якобы "работе ПВО".Для восполнения потерь в живой силе россияне продолжают агитировать собственное население для прохождения военной службы разными способами. Так, в городе Зоринск Алтайского края представители уголовно-исполнительной службы проводят разъяснительную работу среди лиц, имеющих условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.Враг продолжает сосредотачиваться на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений. Россияне безуспешно пытались наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.Аналитики ISW подчеркнули, что ВСУ успешно контратакуют врага на некоторых участках фронта Донецкой области. Кроме того, Россия непропорционально реагирует на незначительные бои на поле боя. Это подчеркивает нервозность и неуверенность относительно будущего контрнаступления ВСУ.В Германии призвали африканские страны арестовать Владимира Путина, если он решится посетить континент. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок подчеркнула, что военные преступники должны отвечать за содеянное.Венгрия в очередной раз попала в скандал – правительство выпустило ролик с призывом к "миру" в Украине. Однако на карте, опубликованной в обращении, Крым отмечен как часть России.

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