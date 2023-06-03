ВСУ успешно контратакуют на Донбассе, Орбан призвал к "миру": хронология 465 дня войны
3 июня 2023, 06:42Читати новину українською
В Украине длится 465-й день полномасштабного российского вторжения. Вооруженные Силы дают отпор оккупантам и продолжают бороться за наши территории.
О новых военных преступлениях россиян, попытках наступательных операций оккупантов, контратаках украинцев на поле боя, главных событиях 3 июня – сообщает 24 Канал.
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08:00 Генштаб ВСУ обновил статистику потерь оккупантов. Так, за минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали 560 россиян, 10 танков, 32 артиллерийские системы, 7 средств ПВО и многое другое. С начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" сократилась на 209 тысяч солдат.07:35 Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты демонстративно завозят взрывчатку на территорию химического завода "Крымский титан", чтобы создать прецедент и обвинить Силы обороны в техногенной катастрофе. Вместе с тем она считает, что россияне вряд ли действительно используют взрывчатку, ведь в первую очередь пострадают от этого сами.06:46 В Белгородской области ночь была громкой. Местные жители заявляли о мощных взрывах, однако пропагандисты, традиционно, отмахнулись заявлениями о якобы "работе ПВО".06:15 Для восполнения потерь в живой силе россияне продолжают агитировать собственное население для прохождения военной службы разными способами. Так, в городе Зоринск Алтайского края представители уголовно-исполнительной службы проводят разъяснительную работу среди лиц, имеющих условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.06:05 Враг продолжает сосредотачиваться на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений. Россияне безуспешно пытались наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.05:10 Аналитики ISW подчеркнули, что ВСУ успешно контратакуют врага на некоторых участках фронта Донецкой области. Кроме того, Россия непропорционально реагирует на незначительные бои на поле боя. Это подчеркивает нервозность и неуверенность относительно будущего контрнаступления ВСУ.03:02 В Германии призвали африканские страны арестовать Владимира Путина, если он решится посетить континент. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок подчеркнула, что военные преступники должны отвечать за содеянное.02:09 Венгрия в очередной раз попала в скандал – правительство выпустило ролик с призывом к "миру" в Украине. Однако на карте, опубликованной в обращении, Крым отмечен как часть России.
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