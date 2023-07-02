На Востоке – очень сложно, на Юге – продвигаемся, – Маляр рассказала о боях на фронте

На всех участках фронта продолжаются тяжелые бои. В частности, на Востоке российские оккупанты пытаются наступать на нескольких направлениях.

В свою очередь, на Юге продвигаются Силы обороны. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Интересно Под Авдеевкой идут интенсивные бои: в Силах обороны рассказали о самом горячем направлении

Маляр рассказала о ситуации на фронте

По словам заместителя министра обороны, сейчас везде продолжаются тяжелые бои. На Востоке враг наступает по нескольким направлениям. Речь идет о:

Авдеевском,

Марьинском,

Лиманском. ️

Везде сейчас горячо. Враг также двинулся вперед и на Сватовском направлении. Там ведутся ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку. ️Ситуация – довольно сложная,

– заметила Маляр.

По ее словам, на Бахмутском направлении:

на южном фланге ВСУ двигаются вперед,

Силы обороны имеют частный успех на северном фланге. Продолжаются бои. Враг перебросил туда 2 десантно-штурмовых полка.

На Юге с тяжелыми боями, но постепенно украинские воины продвигаются по Бердянскому и Мелитопольскому направлениям.

"Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, перебрасыванием резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед", – подытожила чиновница.

Стоит прочесть Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута, в самом городе действуют некоторые подразделения, – Череватый

Общие потери России в войне

С начала полномасштабной войны Кремль терпит катастрофические потери. По состоянию на утро 2 июля украинские защитники и защитницы ликвидировали почти 230 тысяч российских оккупантов.

Кроме того, они уничтожили более 30 тысяч единиц разнообразной вражеской техники, единица которой иногда стоит миллионы долларов, в частности: