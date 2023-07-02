На Востоке – очень сложно, на Юге – продвигаемся, – Маляр рассказала о боях на фронте

2 июля 2023, 19:57
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Анна Маляр

На всех участках фронта продолжаются тяжелые бои. В частности, на Востоке российские оккупанты пытаются наступать на нескольких направлениях.

В свою очередь, на Юге продвигаются Силы обороны. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Интересно Под Авдеевкой идут интенсивные бои: в Силах обороны рассказали о самом горячем направлении

Маляр рассказала о ситуации на фронте

По словам заместителя министра обороны, сейчас везде продолжаются тяжелые бои. На Востоке враг наступает по нескольким направлениям. Речь идет о:

  • Авдеевском,
  • Марьинском,
  • Лиманском. ️

Везде сейчас горячо. Враг также двинулся вперед и на Сватовском направлении. Там ведутся ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку. ️Ситуация – довольно сложная,
– заметила Маляр.

По ее словам, на Бахмутском направлении:

  • на южном фланге ВСУ двигаются вперед,
  • Силы обороны имеют частный успех на северном фланге. Продолжаются бои. Враг перебросил туда 2 десантно-штурмовых полка.

На Юге с тяжелыми боями, но постепенно украинские воины продвигаются по Бердянскому и Мелитопольскому направлениям.

"Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, перебрасыванием резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед", – подытожила чиновница.

Стоит прочесть Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута, в самом городе действуют некоторые подразделения, – Череватый

Общие потери России в войне

С начала полномасштабной войны Кремль терпит катастрофические потери. По состоянию на утро 2 июля украинские защитники и защитницы ликвидировали почти 230 тысяч российских оккупантов.

Кроме того, они уничтожили более 30 тысяч единиц разнообразной вражеской техники, единица которой иногда стоит миллионы долларов, в частности:

  • танков – 4052 (+10 за сутки 1 июля),
  • боевых бронированных машин – 7888 (+20),
  • артиллерийских систем – 4188 (+26),
  • РСЗО – 637 (+5),
  • средств ПВО – 390 (+1),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 308 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 3557 (+12),
  • крылатых ракет – 1261 (+0),
  • кораблей и катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6816 (+22),
  • специальной техники – 583 (+3).

Автор: Ольга Котів