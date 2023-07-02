На Востоке – очень сложно, на Юге – продвигаемся, – Маляр рассказала о боях на фронте
Источник:Анна Маляр
На всех участках фронта продолжаются тяжелые бои. В частности, на Востоке российские оккупанты пытаются наступать на нескольких направлениях.
В свою очередь, на Юге продвигаются Силы обороны. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
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Маляр рассказала о ситуации на фронте
По словам заместителя министра обороны, сейчас везде продолжаются тяжелые бои. На Востоке враг наступает по нескольким направлениям. Речь идет о:
- Авдеевском,
- Марьинском,
- Лиманском. ️
Везде сейчас горячо. Враг также двинулся вперед и на Сватовском направлении. Там ведутся ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку. ️Ситуация – довольно сложная,
– заметила Маляр.
По ее словам, на Бахмутском направлении:
- на южном фланге ВСУ двигаются вперед,
- Силы обороны имеют частный успех на северном фланге. Продолжаются бои. Враг перебросил туда 2 десантно-штурмовых полка.
На Юге с тяжелыми боями, но постепенно украинские воины продвигаются по Бердянскому и Мелитопольскому направлениям.
"Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, перебрасыванием резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед", – подытожила чиновница.
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Общие потери России в войне
С начала полномасштабной войны Кремль терпит катастрофические потери. По состоянию на утро 2 июля украинские защитники и защитницы ликвидировали почти 230 тысяч российских оккупантов.
Кроме того, они уничтожили более 30 тысяч единиц разнообразной вражеской техники, единица которой иногда стоит миллионы долларов, в частности:
- танков – 4052 (+10 за сутки 1 июля),
- боевых бронированных машин – 7888 (+20),
- артиллерийских систем – 4188 (+26),
- РСЗО – 637 (+5),
- средств ПВО – 390 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 308 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3557 (+12),
- крылатых ракет – 1261 (+0),
- кораблей и катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6816 (+22),
- специальной техники – 583 (+3).