Мощные удары авиации ВСУ и угрозы украинцам в Мелитополе: главное от Генштаба

По состоянию на 7 февраля, в Украине продолжается уже 349 полномасштабной войны. Угроза ракетных ударов сохраняется по всей территории нашего государства.

В Генштабе сообщили актуальную информацию о ситуации на передовой и в тылу. Что происходит на направлениях и каких успехов добились ВСУ – читайте дальше.

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Враг продолжает терроризировать население Украины

По информации Генштаба, в течение суток противник нанес 1 ракетный и 16 авиационных ударов. Кроме того, оккупанты совершили 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Очакова на Николаевщине и Антоновки Херсонской области.

От вражеских обстрелов в этот день пострадали населенные пункты:

Купянском;

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Новопавловском;

Запорожскому;

Херсонском направлении.

Угрозы местным жителям

В Мелитополе оккупанты заставляют работников государственных учреждений, получивших гражданство России, отказаться от украинского гражданства в письменной форме.

В случае отказа работникам угрожают увольнением с работы.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Украины объявили сбор заявлений местных жителей об отказе от украинского гражданства. Такие указания оккупационная администрация получила от Кремля.

С 28 декабря оккупационные администрации в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях предоставили команду о массовом сборе заявлений. Коллаборанты заставляют отказаться от украинского гражданства работников предприятий, учреждений и организаций, которые находятся под контролем оккупантов.

ВСУ героически уничтожают противника

В течение суток авиация Сил обороны нанесла:

7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов;

2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также наши защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25 и вражеский БПЛА типа "Орлан".

Заметим, что с начала полномасштабной войны русская армия потеряла 133 190 своих солдат. Только за сутки украинские воины ликвидировали 1030 российских захватчиков. Однако стоит отметить, что это количество неточно, ведь ожесточенные боевые действия значительно усложняют подсчет.