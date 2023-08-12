Не имеют покоя ни в одной локации, – Гуменюк рассказала о маневрах россиян на Юге

На левом берегу Херсона продолжается контрбатарейная борьба. Российские оккупанты пытаются маневрировать и прятаться за гражданскими, но все равно несут потери.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу о ситуации на этом направлении.

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"Образование новых ударных группировок мы не фиксируем, но происходят постоянные маневры имеющимися силами. Враг не знает покоя ни в одной локации", – отметила Гуменюк.

Поскольку российские оккупанты нуждаются в обновлении сил на горячих направлениях – Запорожском и Восточном, то иногда перебрасывают туда своих военных именно с Херсонщины. В результате вражеская оборона здесь ослабляется.

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Вода в Херсонской области сошла не везде. Это усложняет и россиянам возвращение на их позиции, и местным жителям – эвакуацию.

"Наша контрбатарейная борьба продолжается, но она осложнена тем, что россияне прячутся за местными. Они разворачивают позиции прямо в частных дворах, чтобы обстреливать правый берег", – рассказала Гуменюк.

Россиянам тревожно в Херсонской области: последние новости

За прошедшие сутки, 11 августа, ВСУ уничтожили около 15 оккупантов и 12 единиц вражеской техники в Херсонской области. Россиянам не хватает снарядов, о чем свидетельствует уменьшение их обстрелов.

Утром 9 августа украинские военные уничтожили пункт управления оккупантов в Новой Каховке. Вражеский штаб располагался на приборостроительном заводе "Сокол".

К тому же 6 августа прилетело по Чонгарскому мосту и переправе возле Геническа. Это усугубит логистические проблемы российских оккупантов и приблизит освобождение украинских территорий.

Контрбатарейная борьба – это комплекс организационных, разведывательных и огневых мер по уничтожению или подавлению огневых подразделений и пунктов управления противника.