Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сказал 24 Каналу, что цель абсолютно и полностью поражена. Россияне обустроили штаб на приборостроительном заводе "Сокол" – туда и попали Силы обороны Украины.
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"Был очень мощный взрыв. Говорят, что исчез свет в Новой Каховке. Штаб оккупантов был полностью уничтожен", – отметил Хлань.
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Однако пока неизвестно, сколько именно россиян погибло в результате удара по штабу.
Не Новой Каховкой единой
На "концерт Кобзона" также отправились оккупанты возле Лазурного Скадовского района. Они как раз проводили там совещание – последнее в своей жизни.
"Наши Вооруженные Силы проводят очень мощную работу по уничтожению тыловых складов и группировок врага", – констатировал Хлань.
Отметим, что удары ВСУ по вражеским складам и пунктам управления приближают освобождение оккупированных территорий и победу в войне.
ВСУ высадились на левобережье: основное
- Украинские военные совершили ограниченный рейд через реку Днепр и высадились на левом берегу Херсона. Однако непонятно, насколько ВСУ закрепились в этом районе.
- Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что информацию о событиях на Херсонщине освещают осторожно, чтобы не навредить работе ВСУ. Там сейчас идет контрбатарейная борьба, осложненная естественным препятствием – рекой.
- Ранее россияне заявили о якобы "отводе" своих войск из Каховки и других оккупированных населённых пунктов Херсонской области. Так захватчики пытались обнаружить проукраинских людей.