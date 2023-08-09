Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сказал 24 Каналу, что цель абсолютно и полностью поражена. Россияне обустроили штаб на приборостроительном заводе "Сокол" – туда и попали Силы обороны Украины.

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"Был очень мощный взрыв. Говорят, что исчез свет в Новой Каховке. Штаб оккупантов был полностью уничтожен", – отметил Хлань.

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Однако пока неизвестно, сколько именно россиян погибло в результате удара по штабу.

Не Новой Каховкой единой

На "концерт Кобзона" также отправились оккупанты возле Лазурного Скадовского района. Они как раз проводили там совещание – последнее в своей жизни.

"Наши Вооруженные Силы проводят очень мощную работу по уничтожению тыловых складов и группировок врага", – констатировал Хлань.

Отметим, что удары ВСУ по вражеским складам и пунктам управления приближают освобождение оккупированных территорий и победу в войне.

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