Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу про ситуацію на цьому напрямку.
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"Утворення нових ударних угруповань ми не фіксуємо, але відбуваються постійні маневри наявними силами. Ворог не має спокою в жодній локації", – зазначила Гуменюк.
Оскільки російські окупанти потребують оновлення сил на гарячих напрямках – Запорізькому та Східному, то часом перекидають туди своїх військових саме з Херсонщини. Унаслідок цього ворожа оборона тут послаблюється.
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Вода на Херсонщині зійшла не всюди. Це ускладнює і росіянам повернення на їхні позиції, і місцевим мешканцям – евакуацію.
"Наша контрбатарейна боротьба триває, але вона ускладнена тим, що росіяни ховаються за місцевими. Вони розгортають позиції просто в приватних обійстях, щоб обстрілювати правий берег", – розповіла Гуменюк.
Росіянам тривожно на Херсонщині: останні новини
- Протягом минулої доби, 11 серпня, ЗСУ знищили близько 15 окупантів і 12 одиниць ворожої техніки на Херсонщині. Росіянам бракує снарядів, про що свідчить зменшення їхніх обстрілів.
- Вранці 9 серпня українські військові знищили пункт управління окупантів у Новій Каховці. Ворожий штаб розташовувався на приладобудівному заводі "Сокіл".
- До того ж 6 серпня прилетіло по Чонгарському мосту та переправі біля Генічеська. Це посилить логістичні проблеми російських окупантів і наблизить звільнення українських територій.