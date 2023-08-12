Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу про ситуацію на цьому напрямку.

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"Утворення нових ударних угруповань ми не фіксуємо, але відбуваються постійні маневри наявними силами. Ворог не має спокою в жодній локації", – зазначила Гуменюк.

Оскільки російські окупанти потребують оновлення сил на гарячих напрямках – Запорізькому та Східному, то часом перекидають туди своїх військових саме з Херсонщини. Унаслідок цього ворожа оборона тут послаблюється.

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Вода на Херсонщині зійшла не всюди. Це ускладнює і росіянам повернення на їхні позиції, і місцевим мешканцям – евакуацію.

"Наша контрбатарейна боротьба триває, але вона ускладнена тим, що росіяни ховаються за місцевими. Вони розгортають позиції просто в приватних обійстях, щоб обстрілювати правий берег", – розповіла Гуменюк.

Зверніть увагу! Контрбатарейна боротьба – це комплекс організаційних, розвідувальних та вогневих заходів зі знищення або придушення вогневих підрозділів і пунктів управління противника.

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