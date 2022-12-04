Продолжаются кровопролитные бои, враг идет ко дну: какая ситуация сейчас возле Бахмута

Ситуация возле Бахмута остается чрезвычайно сложной. Оккупанты сосредоточили там всю свою ударную мощь.

Детали рассказал Сергей Череватый – спикер восточной группировки войск ВСУ. Он подчеркнул, что воины ВСУ контролируют ситуацию.

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Там продолжаются очень агрессивные, очень кровопролитные, очень мощные бои. Враг по несколько десятков раз пытается штурмовать. Есть определенные позиционные изменения. Ситуация остается контролируемой. Врагу не удается прорвать оборону. Враг несет колоссальные потери,

– говорится в сообщении.

Череватый опроверг российский фейк о том, что Бахмут якобы находится в полуокружении. Воины ВСУ контролируют ситуацию. Тем временем российские оккупанты получили несколько мощных "подарков" от наших ракетных войск. Они немного умерили оптимизм захватчиков.

Спикер восточной группировки войск ВСУ добавил, что возле Бахмута враг сконцентрировал всю свою ударную мощь. Но главной цели оккупанты не могут достичь уже 5 месяцев. Врагу не удается прорвать оборону.

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