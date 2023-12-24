Мобилизация в Украине: что происходит после вручения повестки

В ВСУ подробно рассказали, что происходит после вручения повестки. А именно после того, как человек приходит в ТЦК и СП.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо объяснил, как проходят этапы мобилизации военнообязанного.

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Что происходит после вручения повестки

Первый этап – это получение повестки. После того как человек посетил ТЦК и СП, он проходит там медицинское освидетельствование и предоставляет все свои документы.

Если гражданин имеет право на получение отсрочки – это право предоставляется. Если права на отсрочку нет и специальность человека сейчас востребована, она получает вторую повестку, которая уже является мобилизационным распоряжением.

После получения мобилизационного распоряжения военнообязанный гражданин появляется по указанному месту и дате с необходимым перечнем документов и вещей.

После этого человека направляют в учебный центр.

Сколько проходит обучение

Фитьо объяснил, что в учебном центре мобилизованный гражданин или рекрут проходят обучение минимум месяц. Он отметил, что это базовая военная подготовка – профессия стрелка.

Если эта профессия остается, мобилизованное лицо еще проходит боевое согласие и только после этого отправляется в свою воинскую часть. То есть путь мобилизованного достаточно велик и он не сразу отправляется на фронт.

К слову, раньше Фитьо рассказал, что если военнообязанный гражданин мужского пола сменил место жительства, однако не стал на учет в новый территориальный центр комплектования по месту жительства, он тоже считается уклоняющимся.