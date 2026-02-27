В "Ахиллесе" сказали, какой дополнительный вызов появился на Купянском направлении

Ситуация на Купянском отрезке фронта сложная. Из-за зимних погодных условий река Оскол замерзла, поэтому появилось дополнительное поле для маневра противника в тех местах, где раньше он пересечь ее не мог.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал Герой Украины, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что несмотря на попытки врага инфильтроваться СОУ не допустили этого.

Смотрите также Восточный фронт кипит: где враг пытается "зацепиться" любой ценой

Командная работа СОУ: кто выполняет самые тяжелые задачи?

После проведения Купянской операции украинским подразделениям удалось заблокировать противника на северной окраине Купянска, тем самым сделав невозможным его продвижение к самому городу. Как отметил командир 429 бригады, сейчас продолжается взвешенная работа ряда группировок, которые действуют как единый механизм.

"Часто бывает так, что вражескую цель разведывает в городе средство одного военного формирования, который относится к военной службе правопорядка, далее наш ударный дрон снимает защиту у противника в укрытии или открывает двери, далее дрон Нацгвардии залетает туда внутрь. Происходит взрыв. Как следствие – противник уничтожается", – рассказал Федоренко.

Он пояснил, что таким образом расчищается путь уже для работы тех подразделений, которые имеют сухопутную составляющую. По словам Федоренко, именно пехотинцам, штурмовикам приходится выполнять самые сложные задачи.

"Сейчас противник заблокирован на северной окраине. Несмотря на постоянные ударно-штурмовые действия восстановить надежную инфильтрацию в Купянск правобережный он не может. Также ведется системная работа по зачистке остатков врага в правобережной части города", – озвучил Федоренко.

Какая ситуация возле Купянска: смотрите на карте

Левобережный плацдарм: что там происходит?

По словам командира, на левобережном Купянске и в Купянске-Узловом ситуация также сложная и ход событий там динамичный. Ведь враг, пользуясь неблагоприятными погодными условиями, пытается продвигаться.

Механизированные штурмы российские войска там сейчас не проводят, но привлекаются высокоманевренный транспорт, в частности мотоциклы, чтобы проскочить быстро через переднюю линию боестолкновения, прятаться в лесопосадках, подвальных помещениях.

Такие действия тоже совместной работой удается СОУ своевременно выявлять, наносить поражения по транспорту, ячейках штурмовиков, которые либо находятся в движении, или рассредоточились в укрытиях. Работа продолжается. Силы обороны удерживают левобережный плацдарм,

– подчеркнул Федоренко.

Он добавил, что осуществлять логистику на этом направлении фронта нелегко. Чтобы добраться на левобережный плацдарм надо преодолеть реку Оскол через водные переправы, которые оккупанты обстреливают из авиации и артиллерии, БпЛА. Поэтому перед СОУ встал вызов в необходимости быстро восстанавливать переправы.

Последние новости о ситуации в районе Купянска: