В ДТЭК объяснили, какой дефицит электроэнергии в пиковые часы и как его будут сокращать

Энергетики пытаются снизить дефицит в энергосистеме Украины. Для этого требуется импорт электроэнергии.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает 24 Канал. Он отметил, что во время пиковых часов дефицит электроэнергии в Украине составляет до 5 ГВт, а ночью – до 3 ГВт.

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Как действуют энергетики

По словам Сахарука, снизить дефицит можно с восстановлением генерации и сетей, импортом электроэнергии. Кроме этого, необходимо освобождение из оккупации генерирующих предприятий. Их мощность составляет около 10 ГВт.

Импорт позволит заживить промышленных потребителей. Он критически необходим, чтобы работала промышленность, а люди бы получали больше электроэнергии, – сказал исполнительный директор.

Он отметил, что ДТЭК скоро будет увеличивать импорт электроэнергии до 600 МВт в час. Сахарук рассказал, что примерно втрое нужно увеличить мощность межгосударственных связей для импорта – до 2ГВт. Энергетики работают над этим и принимают технические меры.

"Сейчас мы не выбираем между дорогим и дешевым киловатом, а между тем он или нет", – добавил директор.



Как можно экономить электроэнергию / Инфографика 24 Канала

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